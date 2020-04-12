Yasağı ihlal eden 18 bin kişiye ceza kesildi

Hafta sonu 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının toplam 18 bin 770 kişi tarafından ihlal edildiğini açıklayan İçişleri Bakanlığı, karara yüksek oranda uyum sağlandığını belirterek teşekkür etti.



İçişleri Bakanlığı’ndan büyükşehirlerde uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:





31 ilimizde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımız sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak alınan karara yüksek bir oranda uyum sağlamıştır. Ancak bazı illerimizde az sayıda da olsa alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanmıştır.





Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir. Vatandaşlarımıza, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında aldığımız tedbirlere, göstermiş oldukları duyarlı yaklaşımdan dolayı teşekkür ederiz.