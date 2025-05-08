Yasağın gerekçesi böyle açıklandı

23 Mart tarihinden bu yana tutuklu olan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na bu defa dijital bir darbe yapıldı. Dün gece İmamoğlu'nun X hesabı Türkiye'deki kullanıcıların erişimine engellendi. Erişim engelinin ardından birçok kullanıcı söz konusu karara tepki gösterdi ve profil resimlerine İmamoğlu'nun fotoğrafını koydu.





CHP'DEN DE SERT TEPKİLER

Partilerinin cumhurbaşkanı adayına yapılan bu sansürün ardından CHP'li vekiller sert tepki gösterdi. Profil resimlerini İmamoğlu'nun fotoğrafı ile değiştirdi. ABB başkanı Mansur Yavaş, seçim hesabı olarak kullandığı Mansur Yavaş 2025 hesabını İmamoğlu'na tahsis ettiğini açıkladı.





ERİŞİM ENGELİNE DMM'DEN AÇIKLAMA

Erişim engeline gelen tepkilerin ardından İletişim Başkanlığı'ndan da konuya ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada erişim engeline neden olan paylaşımın 24 Nisan 2025 tarihinde yapıldığı, karara itirazın 2 hafta içerisinde yapılması gerektiği kaydedildi.





DMM AÇIKLAMASI:

Tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun X hesabından, https://x.com/ekrem_imamoglu?s=21… linki ile 24 Nisan 2025 günü yapılan paylaşımın, TCK.'nın 214. maddesinde düzenlenen suç işlemeye alenen tahrik suçunu oluşturabileceği değerlendirilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır.









İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen başka bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun, X hesabından yapılan paylaşımları kendisin yapmaması ve kamu düzenine zarar vermesi nedeniyle;





Tutukluluğunun sona ermesine kadar (tedbiren) X hesabının erişime engellenmesi için; 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 8/2 delaletiyle aynı kanunun 8/A maddesi uyarınca karar verilmesi, Kararın hem Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumuna (BTK) hem de Erişim Sağlayıcıları Birliğine (ESB) gönderilmesi" talep edilmiştir.





Talep, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğince incelenmiş; Yapılan incelemede hesabın tamamına yönelik erişimin engellenmesi kararı verilmeden teknik olarak söz konusu ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi mümkün olamayacağı gözetilerek 5651 Sayılı Kanunun 8/A maddesinin 1. ve 3. fıkraları uyarınca şüpheli Ekrem İmamoğlu'na ait X hesabının erişimin engellenmesine karar vermek gerekmiştir.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 24 Nisan 2025 tarihli talebi ve 5651 Sayılı Kanunun 8/A maddesinin 3. fıkrası uyarınca İmamoğlu'nun X hesabına erişimin engellenmesine, Kararın bir örneğinin 5651 Yasanın 8/A maddesinin 1. fırkası uyarınca gereği yapılmak üzere BTK ve ESB'ye gönderilmesine, Kararın, 5651 Sayılı Yasanın 8/A maddesinin 1. fırkası uyarınca derhal, en geç 4 saat içinde yerine getirilmesine, İki hafta içerisinde itiraz yolunun açık olacağına 24.04.2025 tarihinde karar verilmiştir. X platformu, 24 Nisan 2025 tarihli yargı kararının ardından, Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirmiştir.