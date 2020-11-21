Samanyolu Haber /Gündem / Yasak başladı, sokaklar bomboş /21 Kasım 2020 20:34

Yasak başladı, sokaklar bomboş

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vak'a ve ölüm sayılarının artmasının akabinde aylar sonra ilk kez uygulanacak sokağa çıkma yasağı Türkiye saati ile 20:00 itibarıyla başladı.

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Türkiye'de sokağa çıkma yasağı başladı. Türkiye'de sokağa çıkma yasağı en son haziran ayında lise ve üniversiteye giriş sınavlarında 81 ilde uygulanmıştı.

İçişleri Bakanlığı'nın kısıtlamalara dair genelgesine göre, yeni bir karara kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkmak kısıtlanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri yasaktan muaf tutulacak. 

65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ SAATLER ARASINDA?

İlk hafta sonu kısıtlaması bugün 20:00 itibarıyla başlarken, 22 Kasım Pazar gu¨nu¨ saat 10:00'a kadar sürecek. 22 Kasım Pazar gu¨nu¨ de saat 20:00'den 23 Kasım Pazartesi 05:00'e kadar sokağa çıkmak yasak olacak.

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme­-ic¸me yerleri 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel-­al hizmeti verecek s¸ekilde ac¸ık olabilecek. 

SİNEMA SALONLARI, KAHVEHANE VE HALI SAHALAR DA KAPATILDI

Restoran, lokanta ve online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00'den sonra sadece telefon ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilecek.

Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri saat 10:00 ila 20:00 arasında hizmet sunabilecek.

31 Aralık'a kadar sinema salonlarının; yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahc¸esi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve c¸ay bahc¸eleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulacak.

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