Yasak hemşehrim yasak!

Diyarbakır’da sendikaların düzenlediği mitingde "kayyım" ve "savaş" yazılı pankartlara izin verilmedi. “Savaşa, faize, israfa değil, emekçiye bütçe” pankartındaki "savaş" kelimesi bıçakla kesildikten sonra alana alınmasına izin verildi.







Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipler Birliği (TTB) bir araya gelerek Diyarbakır'da miting düzenledi.





"Toplumsal barış ve insanca yaşam için demokrasiyi inşa edelim" adıyla İstasyon Meydanı’nda düzenlenen mitinge Hakkâri, Şırnak, Mardin, Bingöl gibi çevre illerden de sendika üyeleri katıldı.





POLİS "SAVAŞ" KELİMESİNİ BIÇAKLA KESTİ





Mitingde "Kayyım atayarak, ihraç ederek, açığa alarak bizi susturamazsınız", "Savaşı karşı barış" ve "Halkın bütçesini savaşa peşkeş çektirmeyeceğiz" pankartlarının içeriye alınmasına izin verilmedi.





"Savaşa, faize, israfa değil, emekçiye bütçe" pankartına "savaş" kelimesi sebebiyle izin verilmezken, pankarttaki "savaş" kelimesi bıçakla kesildikten sonra, alana girişine izin verildi.





NE HUKUK NE DE DEMOKRASİ





Saygı duruşunun ardından başlayan mitingde konuşan Eğitim Sen Diyarbakır 1 No’lu Şube Başkanı Abbas Şahin, “Bu ülkede insanların dini ve kültürü yasaklandı. Bunlar yolsuzlukta, hırsızlıkta ön sıradalar. Ülkede ne hukuk ne de demokrasinin esamesi okunuyor.” dedi.





Belediyelere kayyım atanmasına dikkati çeken Şahin, “Halkın seçtiği siyasetçileri görevden alıp, yerlerine kayyım atadılar.” diye konuştu.





Şahin’in ardından konuşan TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu Üyesi Doğan Hatun ise ekonomik kriz yüzünden insanların intihar ettiğini söyledi.





Hatun, “Bütçenin savaşa değil, barışa, halka ve yoksullara harcanması gerekir.” dedi.





"PARAN YOKSA ÖL DİYORLAR"





KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen de hükûmetin ekonomi politikalarını eleştirdi ve şu ifadeleri kullandı: “Bir yandan işsizlikten evine ekmek götüremeyenler ve çaresizlikten intihar edenler, diğer yanda bir yemeğe 50 bin lira verenler var. Bir yandan elektriğe gelen zamlar, elektrik borcunu ödemeyenler var. Yetmiyor, İşsizlik Fonu’na el atıyorlar. Bu tablo uzayıp gider."





Eğitim ve sağlığın paralı hâle geldiğini belirten Gezen, "Adeate ‘paran yoksa öl’ diyorlar. Saray yine emekçilerin yanında durmadı, karşısında durdu, sermayedarların yanında durdu.” dedi.



