Yasak kalktı , Otogarda fiyatlar ikiye katlandı

Şehirlerarası seyahat yasağının 1 Haziran itibariyle tamamen kalkmasının ardından yolcular otogarlara akın etti. Özellikle İstanbullular ‘normalleşme’ süreci ve şehirlerarası seyahat yasağının kalkmasıyla birlikte Esenler Otogar’a yığıldı.





Birgün Gazetesinin haberine göre Ulaştırma Bakanlığı tarafından ilan edilen taban-tavan fiyat uygulaması ile Esenler’de, firma çalışanları ve yolcular arasında sıkı bir pazarlık dönüyor. Her ne kadar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından "Yolcu taşımacılığı faaliyetlerine ilişkin taban ve tavan ücret tarifesini de belirleyerek vatandaşlarımıza fahiş fiyatlar uygulanmasına son verdik" denilerek tavan fiyat uygulamasına geçilse de fiyatlar cep yakıyor.





Firmadan firmaya değişiklik gösteren fahiş bilet fiyatları yurttaşları ‘en ucuz’unu bulmaya veya umutsuzca ‘pazarlık’ yapmaya itiyor. Özellikle telefonlarda eşi dostuyla konuşanların yanından geçerken sık sık fiyatlardan yakınıldığını duyabilmek mümkün. Erkan Deveci de bu yurttaşlardan yalnızca bir tanesi.





Telefonla konuşurken bilet fiyatından yakındığını duymam üzerine soru sorduğum Deveci, Bursa Gemlik’e gittiği bilgisini vererek şöyle cevap veriyor: “Fiyatlar öncekine nazaran ikiye katlanmış, bunun da sebebi koltuklardan birinin boş olmasıymış. Ben de ilk kez bineceğim bu dönemde, o yüzden bilmiyordum. Fiyatlar çok yüksek. Buradan 3 saatlik yola 120 lira veriyoruz. Bayramdan önceki sıkıntılar zaten çok büyük. Ben daha önce bir firmadan dört kişilik bilet kestirdim, seferler iptal oldu, geri ödememi bile yapmadılar. Hem param gitmiş oldu hem de şu an çift kişilik koltuk alıyorum. Dört kişilik bir aileyiz, normalde 200 lirayla gittiğimiz yol için şimdi 480 lira ödüyoruz. Ama yapacak bir şey yok, mecburum, işim gereği buradayım.”









300 LİRAMIN 120’SİNİ BİLETE VERDİM





Şu an yola borç alarak çıktığını belirten Deveci, “Bilet fiyatları çok pahalı, kimseye bir şey söylesek de fark etmiyor. Firma, ‘Otobüsleri yarıya böldük. Mecbur’ diyor. Ama bu kadarı çok fazla. 50 liradan 120 liraya çıkmasını kabul edemiyorum. Sonuçta bu araç buradan oraya mecbur istikamet gidiyor, 2 kişi de olsa 5 kişi de olsa gidecek. Hiçbir yerden para alamıyoruz, ortalık malum. Bilet parası için bile mecburen borç aldım. Çocuklarımı görmek için. Borç harç gideceğiz. 300 lira aldıysam 120 lirasını zaten bilete verdim, bir de bunun dönüşü var. İş gereği sık sık gidip gelmek zorundayız” diyor.





GÜMÜŞHANE’YE GİTMEK 275 LİRA





Otogarda bilet aldığı esnada konuştuğumuz yolcu Özlem Tüfekçi de bilet fiyatlarından mustarip. Tüfekçi, İstanbul’dan Gümüşhane’ye gitmek için kişi başına 275 lira para ödüyor fakat yan koltuğun boş olmasının içini rahatlattığını aktarıyor: “Şu anda bilet aldığımız zaman çift kişilik bilet alıyoruz. Yanımızdaki koltukta kimse oturmuyor. Ama şöyle de bir durum var ki, benim yanıma bir kişi oturmuş olsa taşıyıcı olup olmadığını bilemem. O da benim taşıyıcı olup olmadığımı bilemez. Onlar da haklı. Şu anda Gümüşhane için annemle birlikte yola çıktık, çok uzun zamandır gitmiyorum, eski fiyatına hâkim değilim ama şimdi bilet aldığımız zaman kişi başına 275 lira para verdik. Annem ile birlikte gidiyoruz, iki kişi 550 lira para ödedik.”





Tüfekçi, virüsten dolayı işlerin de durduğunun altını çizerek şöyle konuşuyor: “Ekonomik anlamda da sıkıntı çekiyoruz, herkes çekiyor. Annemin de eşi inşaatçı benim de eşim inşaatçı. Şu anda koronavirüs sebebiyle işlerini yapamadıkları için elbette ekonomik olarak etkilendik. Şimdi Gümüşhane’ye mecbur gideceğiz çünkü bahçelerimiz var. Herkes için her anlamda çok zor bir süreç.”









MAAŞIMIZ SABİT, FİYATLAR İKİ KATI





Bir diğer yolcu Mehmet Usta ise Erzincan’a gitmek için 300 TL bilet parası verdiğinin altını çiziyor. Usta, şu ifadeleri kullanıyor: “Bileti 300 liraya aldım, çok pahalı. Mesleğim gereği şehir dışına çok sık geliyorum. Aşağı yukarı yüzde seksen, bazı yerlerde yüzde yüz oranında zamlar var. Ne olduysa tüketicilere oldu. Üreticiler hep kârda. Bizim maaşlarımız sabit ama fiyatlar ikiye katlandı. Maskeden tutun temizlik ürününe kadar her şey ikiye katlandı ve tüketiciye yansıdı. Bir yaptırımı da yok.”









İSTANBUL’DAN ARTVİN’E 350 LİRA





İstanbul’dan Artvin’e gitmek isteyen yurttaşlar ise 350 TL ödemek zorunda bırakılıyor. Fiyatların cep yaktığını ifade eden bir yolcu, mecbur olmasa gitmeyeceğinin altını çizerek “Gidip gelmeye kalksam 700 lira ödeyeceğim. Hiç az buz bir para değil. Mecbur olmasam gitmem” şeklinde konuşuyor.