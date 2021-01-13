Samanyolu Haber /Teknoloji / Yasak kalktı, "Tekrar merhaba" dedi /13 Ocak 2021 10:24

Yasak kalktı, "Tekrar merhaba" dedi

UBER Türkiye’nin resmi Twitter hesabında Türkiye'de erişim engelinin bugün itibarıyla resmen kaldırıldığı duyuruldu. Yapılan paylaşımda, “Tüm İstanbullulara tekrar merhaba” ifadesi kullanıldı.

SHABER3.COM

İstanbul Bölge İstinaf Mahkemesi aldığı karar ile UBER'e Türkiye’de erişim engeli getiren ilk derece mahkemesi kararını hatalı bulmuştu. 

UBER sözcüsü kararla ilgili olarak, "Türkiye’ye inanıyoruz ve bağlıyız. İstinaf mahkemesi UBER Taksi ile faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edebileceğimizi teyit ettiği için mutluyuz. Uygulamamızı İstanbul'daki tüm yolcu ve sarı taksi şoförlerine sunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İSTANBULLULARA TEKRAR MERHABA

UBER Türkiye'nin resmi Twitter hesabında şöyle denildi: "UBER'e Türkiye’de uygulanan erişim engeli mahkeme kararına uygun olarak bugün itibarıyla resmen kaldırıldı! Tüm İstanbullulara tekrar merhaba."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yasak kalktı, "Tekrar merhaba" dedi Sonraki Haber >>

Bu nasıl vicdansızlık

Bu nasıl vicdansızlık

Polis amiri işçileri böyle tehdit etti!

Polis amiri işçileri böyle tehdit etti!

Gardiyan vahşeti!

Gardiyan vahşeti!

CHP'den zam videosu: Zam eşittir Erdoğan

CHP'den zam videosu: Zam eşittir Erdoğan

Erdoğan'ı başöğretmen ilan etti

Erdoğan'ı başöğretmen ilan etti

Ankara’da polis öğrencileri yerde sürükledi

Ankara’da polis öğrencileri yerde sürükledi

10 senedir AKP'ye oy verdim, battım ya!

10 senedir AKP'ye oy verdim, battım ya!

ABD kongresinde vurulan kadının vurulma anı ortaya çıktı

ABD kongresinde vurulan kadının vurulma anı ortaya çıktı

Washington polisi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Washington polisi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Gazetecilere soda yollayan Kızılay!

Gazetecilere soda yollayan Kızılay!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:07:42