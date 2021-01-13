İstanbul Bölge İstinaf Mahkemesi aldığı karar ile UBER'e Türkiye’de erişim engeli getiren ilk derece mahkemesi kararını hatalı bulmuştu.





UBER sözcüsü kararla ilgili olarak, "Türkiye’ye inanıyoruz ve bağlıyız. İstinaf mahkemesi UBER Taksi ile faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edebileceğimizi teyit ettiği için mutluyuz. Uygulamamızı İstanbul'daki tüm yolcu ve sarı taksi şoförlerine sunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.







İSTANBULLULARA TEKRAR MERHABA





UBER Türkiye'nin resmi Twitter hesabında şöyle denildi: "UBER'e Türkiye’de uygulanan erişim engeli mahkeme kararına uygun olarak bugün itibarıyla resmen kaldırıldı! Tüm İstanbullulara tekrar merhaba."