Samanyolu Haber /Ekonomi / "Yasak kalktığı an 2.5 milyon kişi işsiz olacak" /16 Ekim 2020 10:56

"Yasak kalktığı an 2.5 milyon kişi işsiz olacak"

Koronavirüs salgını nedeniyle iş piyasasında yasak ve tedbirler kalktığında bir işsizlik dalgası yaşanabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Haluk Levent, salgının yaklaşık 2.5 milyon potansiyel işsiz oluşturabileceğine ve işsizlik oranının yüzde 20’lere ulaşabileceğine dikkat çekti.

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Sözcü’den Sayime Başçı’nın haberine göre, Bilgi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Haluk Levent, Türkiye'nin büyük iş kayıpları ve iş ihtiyacını ekonomide yeni dinamikler bekleyerek karşılayamayacağını ve toplumsal problemlerin önüne geçilemeyeceğini söyledi.

En az 2-2.5 milyon işsiz adayı

Levent, “Kısa çalışma ödeneğinden faydalananların yüzde 35-40 aralığındaki kısmının potansiyel olarak bünyelerinde bir iki tane işsiz barındırdığı görülüyor. Covid-19'un iş gücü piyasası açısından en büyük sorunu bu. Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) bir kez uzatıldı ama bu sonsuza kadar devam etmeyecek. Eğer ekonomik olarak bu şirketlerde bir geri dönüş sağlanamazsa bir de buradan gelecek işsizlik üzerinde bir potansiyel olarak en az 2-2.5 milyon civarında aday duruyor” dedi.

Büyüme rejimi tıkanmış durumda

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Sabancı Üniversitesi tarafından kurulan Rekabet Forumu'nun (REF) düzenlediği “Türkiye'de Şirket Dinamikleri ve Yeni İstihdam Oluşumu” internet seminerinde konuşan Levent, potansiyel işsizlerin de KÇÖ uygulamasının ardından devreye girmesi halinde işsizlik oranının yüzde 20'lere geleceğine dikkat çekerek, “Bu da kabul edilebilir bir şey değil” dedi.

Corona virüsü salgını ile birlikte gelir dağılımında 15 yıl geriye gidildiğini açıklayan Prof. Haluk Levent, “Büyüme rejimi tıkanmış durumda. Bütün bunlar bir krizin temel kaynaklarını oluşturuyor. Gelir dağılımında bizim yaptığımız çalışmalara göre 15-16 yıl geriye gittik. Büyümede yüzde 5-6'lar hem dönüşüm hem de iklim krizi göz önüne alındığında mümkün değil” diye konuştu. 
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