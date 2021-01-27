Ne Trump'ın yasağı ne de Korona hızını kesebildi!

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın TikTok'u yasaklama girişimine karşın ByteDance Ltd.'nin geliri geçen yıl ikiye katlayarak 35 milyar dolara çıktı.







Çinli şirketin 2019'da 4 milyar dolardan az olan faaliyet kârı, konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağa göre 2020'de 7 milyar dolar olarak gerçekleşti.





Trump, geçen yıl ByteDance'in video uygulaması TikTok'u ABD'de yasaklama girişiminde bulunmuş, Oracle Corp. öncülüğündeki ABD'li yatırımcılara satılmasına zorlamıştı. Şimdiyse şirket, Biden yönetimi altında sosyal medya imparatorluğunun bir kısmını Borsa'ya açmaya biraz daha yaklaştı.





TİKTOK'UN ÇİNLİ İKİZİ HALKA ARZ HAZIRLIĞINDA





Şirketin hızlı büyümesinin kaynağı uluslararası başarı yakalayan TikTok uygulaması ve TikTok'un Çinli ikizi Douyin. Değeri en son 180 milyar dolar olan şirket faaliyetlerinin bir kısmının Hong Kong'da ilk halka arzını yapmayı değerlendiriyor.





ByteDance'in daha küçük rakibi Kuaishou Technology'nin de 5,4 milyar dolarlık bekleyen halka arzının eli kulağında.





Douyin'inden sonra Çin'in en popüler video hizmet sağlayıcısı 5 Şubat'ta Uber Technologies Inc.'in ardından dünyanın en büyük internet ilk halka arzına hazırlanıyor.





Bloomberg HT'nin haberine göre ByteDance için büyük bir belirsizlik hâlâ devam ediyor: Biden yönetimi önceki yönetimin tavrını sürdürecek mi?





TRUMP "GÜVENLİK TEHDİDİ" GEREKÇESİ İLE YASAKLADI





Zhang Yiming tarafından 2012 yılında kurulan ByteDance, dünyanın en popüler uygulamaları arasına giren TikTok'u ortaya çıkardı. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği uygulamanın sadece ABD'de 100 milyon kullanıcısı bulunuyor.





Ancak Trump yönetimi geçen yıl uygulamayı güvenlik tehdidi olarak etiketleyerek hizmetlerini yasakladı. Sonrasında ise Oracle ve Walmart Inc. TikTok'un yüzde 20'sini almak üzere anlaşmıştı.