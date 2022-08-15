Samanyolu Haber /Gündem / Yasak söylentisi yetti, Schengen vize başvuruları patladı! /15 Ağustos 2022 12:35

Yasak söylentisi yetti, Schengen vize başvuruları patladı!

Avrupa ülkelerinin Rusya vatandaşlarına vize vermeyi durduracağı söylentisi, Rusya’da Schengen vizesi talepleri artırdı.

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Kommersant’ın haberine göre, son iki haftada Rusya vatandaşlarının Schengen vizesi için yaptığı başvurular yüzde 40 arttı.  Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin Batılı ülkelere tüm Rus ziyaretçilere yasak getirme çağrısında bulunmasının ardından Estonya’nın 18 Ağustos’tan itibaren Rusya vatandaşlarını Schengen vizesiyle ülkeye almayacağını açıklaması Ruslar arasında paniğe neden oldu.

AB ülkelerinin bu uygulamasının yaygınlaşacağı endişesiyle Rusya vatandaşları Avrupa Birliği vize başvurularını hızlandırmaya başladı.   Almanya Başbakanı Scholz ise vize yasağı fikrine karşı çıktı.

Finlandiya ise resmi olarak vize verme işlemini durdurmasa da turistik vize başvuru günlerini sadece pazartesi günü ile sınırlandırarak verilebilecek Schengen vizesi adedini sınırlandırmış oldu. 

Polonya ise, henüz resmi bir açıklama yapılmamasına rağmen Rusya Vatandaşlarına vize yasağını görüştüğü bildirildi.
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