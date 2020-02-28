Yasakla, soruşturma aç!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, “sosyal medyadan provokatif paylaşımlarda bulundukları” iddiası ile sosyal medya hesaplarını tek tek inceliyor.





İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre şu ana kadar 91 sosyal medya hesabı hakkında işlem yapıldı.





Bakanlık inceleme ve tespit çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.





İNTERNETİN HIZI DÜŞÜRÜLDÜ!





Suriye'nin kuzeybatısında İdlib şehrinde Rusya destekli Beşar Esed rejimine bağlı uçakların bombardımanında Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyunda 33 asker hayatını kaybetmiş, 50'ye yakın asker de ağır yaralanmıştı.





Saldırı hakkında bilgi almak isteyenler Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube'a saatlerce erişemedi. Türk Telekom, Vodofone ve Turkcell'in internetin hızını düşürdüğü ortaya çıktı.







