Samanyolu Haber /Gündem / Yasaklanmıştı... Artan kira ve ev fiyatları karşısında stüdyo dairelere izin çıktı /15 Ağustos 2025 21:31

Yasaklanmıştı... Artan kira ve ev fiyatları karşısında stüdyo dairelere izin çıktı

2017 yılında yapımı yasaklanan 1+0 daireler, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla yeniden inşa edilebilecek. Yapılacak yeni stüdyo daireler, belirlenen yeni standartlar ve bazı teknik koşullara bağlı olacak.

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkan Yardımcısı Mimar Ahmet Erkutoğlu, yasağın geçmişteki gerekçesini “Türkiye’de konutlarda genellikle ailelerin yaşaması ve bu tip dairelerin apartman yaşamında huzursuzluk yaratması” olarak açıkladı. 2017’de alınan karar ile bu nedenle 1+0 dairelerin yapımı tamamen durdurulmuştu.

YENİ DÜZENLEMENİN DETAYLARI

Mimar Ahmet Erkutoğlu, yeni düzenlemenin yanlış yorumlanmaması gerektiğini belirterek, “Çıkan karar, dar kenarı en az 2,5 metre, alanı ise 9 metrekare olan bir yatak nişinin yapılabileceğini söylüyor. Bu, aslında yine 1+1 demektir. Sadece yatak odasına duvar yapmak zorunda değiliz. Yatak alanı açık şekilde salona entegre edilebilir. Önceden 12 metrekare olan salon alanı, yeni düzenleme ile 21 metrekareye çıkarılabilecek” dedi.

KİRA SORUNUNA ÇÖZÜM OLABİLİR

Mimar Ahmet Erkutoğlu, özellikle büyükşehirlerde artan kira fiyatlarına dikkat çekerek, 1+0 dairelerin yeniden yapılabilmesinin konut arzını artıracağını ve kiralardaki yükselişi frenleyebileceğini ifade ederek, “Öğrenciler, bekar çalışanlar ve kısa süreli konut ihtiyacı olanlar için bu tip daireler hem ekonomik hem de pratik bir çözüm sunuyor” dedi.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE YENİ HAREKETLİLİK

Yasağın kalkmasıyla birlikte özellikle arsa maliyetlerinin yüksek olduğu şehir merkezlerinde küçük metrekareli daire projelerinin yeniden gündeme geleceği öngörülüyor. Müteahhitler, yeni standartlar çerçevesinde tasarlanacak 1+0 dairelerin hem yatırımcı hem de kullanıcı açısından cazip hale gelebileceğini belirtiyor.
