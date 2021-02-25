Samanyolu Haber /Gündem / Yasakları takmayan AKP'de ilk: Bakan özür diledi /25 Şubat 2021 11:00

Yasakları takmayan AKP'de ilk: Bakan özür diledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muhammed Emin Saraç'ın hafta sonu sokağa çıkma yasağı sırasında düzenlenen, çok sayıda insanın katıldığı cenaze töreninde çekilen ve sosyal medyada tepki çeken görüntüler için de "O görüntü için özür dilerim. Cenazelerde sosyal mesafenin kalkacağını öngörmedim. Öngörmem gerekiyor muydu? Evet gerekiyordu. Bu benim kusurum" dedi.

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Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, bazı parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtladı. 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın babası Muhammed Emin Saraç'ın kalabalık olan cenaze törenine katılması eleştirilen Koca, görüntüler için özür diledi.

Koca, "Ben cenazede o tarz mesafenin ortadan kalkabileceği bir görüntünün olabileceğini öngörmedim" derken, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Özellikle pandemide salgının nasıl seyrettiğini ve bulaşın nasıl olduğunu hepimiz biliyoruz. Kalabalık ve kapalı ortamlarda bulaşın daha fazla olduğunu biliyoruz. Ben cenazede o tarz mesafenin ortadan kalkabileceği bir görüntünün olabileceğini öngörmedim. Öngörmem gerekiyor muydu? Evet gerekiyordu. Bu benim kusurum. Vatandaşımızdan bu anlamda özür diliyorum. Bizler 83 milyon olarak herkes eşit fedakarlık göstererek pandemi döneminde mücadeleye katkı sağlamalı. Yani kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durmaya gayret göstermeliyiz."
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