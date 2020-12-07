Samanyolu Haber /Gündem / Yasakta dışarı çıkan 37 bin 614 kişiye ceza kesildi /07 Aralık 2020 10:55

Yasakta dışarı çıkan 37 bin 614 kişiye ceza kesildi

İçişleri Bakanlığı, 2-7 Aralık'ta sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 37 bin 614 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı, 2 Aralık Salı gününden itibaren hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 4 Aralık Cuma akşamı saat 21.00'den 7 Aralık Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 37 bin 614 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının bulaş oranının düşürülmesi ve kış aylarında kapalı alanlarda virüsün artış hızının önüne geçilmesi amacıyla yeni tedbirler alınarak uygulanmaya başlandığı hatırlatıldı.

İlki uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük oranda uyum sağladığına dikkat çekilerek şöyle denildi:

"2 Aralık Salı gününden itibaren hafta içi saat 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 4 Aralık Cuma akşamı saat 21.00’den 7 Aralık Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 37 bin 614 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır. Unutmamalıyız ki kendimizi ve sevdiklerimizi koronavirüsten korumanın ve hayatın her alanda normalleşmesinin tek yolu; temizlik, maske ve mesafe kuralına harfiyen uymaktan geçmektedir. Koronavirüsle mücadelede rehavete kapılmadan, kurallara uymaya devam etmeliyiz. Aziz milletimize bu zorlu süreçte gösterdikleri sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz."
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