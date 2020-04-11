Samanyolu Haber /Gündem / Yasaktan bitmeden yeni yasaklar! /11 Nisan 2020 19:15

Yasaktan bitmeden yeni yasaklar!

12 Nisan 2020 Pazar günü 24:00'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanan İstanbul'da valilik Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak yeni kararlar aldı.

SHABER3.COM

İstanbul Valiliği yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan yeni tedbirleri ilan etti. 

Buna göre sosyal mesafe kurallarına uyulması ve vatandaşların mağdur edilmemesi için ek seferler düzenlenecek. 

MASKESİZ TOPLU TAŞIMA VASITALARINA BİNMEK YASAK!

Maske takmayan kişiler otobüs, metrobüs, minibüs, tren ve vapur gibi toplu taşıma vasıtalarına alınmayacak. Ayrıca bütün istasyonlarda ve taşıtlarda el dezenfektanı bulundurulacak. 

Kararlar 13 Nisan Pazartesi günü 05:00'ten itibaren yürürlüğe girecek.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından İstanbul’da (kara, deniz ve raylı sistemlerde) faaliyet gösteren toplu taşıma vasıtaları için alınan kararlar şu şekilde:

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