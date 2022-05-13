Samanyolu Haber /Gündem / Yasalara aykırı ama Ümit Özdağ kararlı: Meydanlara sandık kuracak /13 Mayıs 2022 13:51

Yasalara aykırı ama Ümit Özdağ kararlı: Meydanlara sandık kuracak

Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, bugünkü yazısında son günlerde sığınmacılarla ilgili politikalarıyla gündeme gelen Zafer Partisi'nin yeni bir hamle hazırladığında olduğunu aktardı. Yarkadaş'a göre, Zafer Partisi meydanlara sandık koyup, “Sığınmacılar gitsin mi, kalsın mı?’’ sorusunu soracak.

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Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, son günlerde mülteci sorunlarına ilişkin önerileri ve çıkışlarıyla gündeme gelen Ümit Özdağ ve Zafer Partisi'nin sıradaki hamlesine ilişkin iddialarda bulundu.

Yarkadaş, "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya 'Hodri meydan' demesinin ardından partiye olan ilginin daha da arttığını belirten yetkililer, 'Şimdi bu ilgiyi oy potansiyeline çevirecek yeni adımlar atacağız’’ diyor' ifadelerini kullandı.

KENT MEYDANLARINA SANDIK KONULACAK

Yarkadaş, Zafer Partisi'nin iktidara “Gelin göçmen-sığınmacı konusunda halk ne düşünüyor, bunu halka soralım” diyeceğini belirtti. Yarkadaş ayrıca; Parti yetkililerinin kentlerin meydanlarına referandum sandığı koymayı ve "sığınmacılar gitsin mi, kalsın mı?’’ sorusunu sormaya hazırlandıklarını aktardı. Yine iddiaya göre; kentlere kurulacak sandıklara her vatandaş oy atabilecek. Sığınmacıların kalmasını isteyenler “Kalsın’’, gitmesini isteyenler ise “Gitsin’’ seçeneğini işaretleyecek." 

REFERANDUM YAPMA HAKKI YOK 
Yarkadaş, konuya ilişkin olarak ayrıca şunları aktardı: 

"Yasalarımıza göre, aslında kimsenin böyle bir referandum yapma hakkı yok… Bunu Zafer Partisi de biliyor. Ancak buna rağmen, meydanlara sandık koymayı ve oylama yapmayı düşünüyorlar.

Kuşkusuz ki; böyle bir girişime iktidarın tepkisi sert olacaktır. Zafer Partisi, iktidarın müdahalesinin kendilerine yeni bir tartışma alanı açacağını biliyor ve bu yüzden sandıkları koyma hazırlığını sürdürüyor."

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