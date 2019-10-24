Yasalaşan yargı paketinde 'Başvuru süresine' dikkat!

Tartışmalı yargı paketi Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylamasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ceza Muhakemesi Kanunu ile bazı kanunlara yeni düzenlemeler getiren paket kapsamında beş yılın altındaki ceza içeren ve istinafta kesinleşen terör propagandası, Cumhurbaşkanına hakaret, devleti aşağılama, silahlı örgüt, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet gibi çeşitli suçlara temyiz yolu açılıyor.





Ancak bu konuda dikkat edilmesi gereken yararlanacak olanların müracaat etmeleri gereken süre.





Av. Nurullah Albayrak, sosyal medyadan paylaştığı mesajda değişiklikten yararlanacakların 8 Kasım'a kadar müracaat etmesi gerektiğini kaydetti.

"8 KASIM'A KADAR MÜRACAAT EDİN"





5 yılın altında ceza alıp cezaları onanmış olanlar için temyiz süresinin başladığına dikkati çeken Albayrak, "8 Kasım 2019 tarihi mesai bitimine kadar temyiz başvurusunun yapılması gerekiyor." dedi.





Ayrıca 'Temyiz dilekçesini, onama kararını veren Bölge Adliye Mahkemesi'ne verebileceğiniz gibi mahkumiyet veren Ağır Ceza Mahkemesi'ne de verebilirsiniz." diyen Albayrak 8 Kasım'a kadar yapılmayan müracaatların işleme konulmayacağını vurguladı.



