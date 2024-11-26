Yaşar Güler'den 'teğmenler' açıklaması: Emir komuta zinciri kasten devre dışı bırakıldı





"ASKERİ HİYERARŞİ İÇİN KABUL EDİLEMEZ"





'ANA GÜNDEMİMİZ DEĞİL'

BirGün'de yer alan habere göre Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’nin görüşmelerinde konuştu.CHP'li milletvekillerin genç teğmenlere açılan soruşturmaya tepki göstermeleri nedeniyle konuya dair açıklama yapan Güler, Kara Harp Okulu'ndan yeni mezun olan teğmenlere açılan soruşturmanın okunan metin ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı nedeniyle olmadığını öne sürdü.Güler, yeni mezun teğmenlere bu konuya ilişkin soru sorulmadığını, soruşturma açılmasının nedeninin 'emre itaatsizlik' olduğunu iddia etti.Yaşar Güler, konuyla ilgili şöyle konuştu:"Teğmenler ile ilgili sürecin doğru değerlendirilmesi gerekiyor. Atatürk'ten ziyade disiplin suçunun incelenmesi hedef. İkaz ve emirlere rağmen kasıtlı organize ve planlı bir disiplinsizlik hareketi. Hakkında disiplin soruşturması yürütülen teğmenlerin hiçbirine neden and okuduğu, Mustafa Kemal'in askerleriyiz dediği sorulmadı. Basın davet edilerek eylemin bilinmesi istenmiş ve kasten emir komuta zinciri sekteye uğratılmıştır.Teğmenlerle ilgili gündem günlük gündemimizin ana maddesi de değildir. Ülkenin olabilir. Her gün 30 bin evladımız 24 saat 365 gün operasyonda onları takip ediyoruz. Suç ne olursa olsun disiplin süreci işletilecek ve disiplinden taviz verilmeyecektir. Olaya karışanların genç olmaları, daha önce disiplin cezası almamış olamaları gibi gerekçeler disiplinsizliğin gerekçesini değiştirmez. Ortak değerimiz olan Atatürk üzerinden bir ayrışma algısı yaratacak tavır kabul edilemez. TSK'ya iftiralar atılmasına ve kamuoyunda tartışılarak yıpratılmasına zemin hazırlanmıştır. Ordumuzun yıpratılmaması konusunda herkesin daha duyarlı, dikkatli olması önem taşımaktadır."