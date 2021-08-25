Yasin Aktay'dan 'faşist' açıklamalar!

"NAMUSSUZLAR"





Aktay, partisine yakın Yeni Şafak'ta konuyla ilgili olarak kaleme aldığı "Hudut Namustur" başlıklı yazısında, düzensiz göçü eleştirenlere yönelik "Türkiye'ye çok yakın zamanda gelenler", "Türklüğün kalitesini düşürüyorlar" gibi ifadeler kullandı."Hz. Ali’yi öldüren Hariciler aslında en geç Müslüman olan kabilelerdendir ama sonradan geldiği halde İslam’ı herkesten daha doğru anladığı iddiasıyla herkesten fazla Müslümanlık iddia etmişlerdir. Tıpkı bugün göçmenlere karşı en radikal tutumu takınarak Türkiye’yi ve Türklüğü savunduğunu söyleyenlerin durumu gibi. Bunlar da hem Türkiye’ye nispeten çok yakın zamanda gelmişlerdir hem de etnik olarak Türk olmadıkları halde baş köşeye yerleşmek için, Türklere liderlik makamını kapmak için en katı Türkçülüğü yapıyorlar. Böylece Türklüğün kalitesini düşürüyor, kendileri Türklere liderliğe kurularak Türk milletini dünyadaki liderlik liginden düşürmüş oluyorlar.""Hudut Namustur” yazılı pankart asanlara yönelik de "Bu sözü en son söyleyebilecekler, bu sözü söylemeye en son hak sahibi olabilecekler, bu sözün asla söylenemeyeceği insanlara söyleyerek içini boşaltıyor." diyen Aktay, yazısında hakarete de başvurup "Kafalarındaki hudut kavramı kevgire dönmüş, emperyalistlerin çizdiği sınırlara hapsolmuş namussuzlar, ülke sınırlarını bütün gönül coğrafyasına kadar genişletmiş olan namuslu kadrolara söylüyorlar bunu" dedi.