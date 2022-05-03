Samanyolu Haber /Gündem / Yaşlı adamı, ölmeden ceset torbasına koydular /03 Mayıs 2022 15:06

Yaşlı adamı, ölmeden ceset torbasına koydular

Çin'in Şanghay kentinde bir bakımevinde öldüğü sanılarak ceset torbasında cenaze arabasına konan bir kişinin yaşadığının anlaşılması üzerine dört yetkili görevden alındı.

Yaşlı adamı, ölmeden ceset torbasına koydular

Sosyal medyada yayımlanan bir videoda, iki morg görevlisinin ceset torbası içindeki kişiyi arabaya koyduğu görülüyor. Kısa bir süre sonra ceset torbası geri çıkarılıyor. Bu sırada bir görevlinin "Adam yaşıyor" diye bağırdığı duyuluyor.

Adı açıklanmayan bu kişinin daha sonra hastaneye kaldırıldığı ve durumunun stabil olduğu açıklandı.

Yerel hükümet yetkilileri dün akşam olayı doğruladı ve beş yetkili ile bir doktorla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Aralarında yerel sivil işler idaresinin müdür yardımcısıyla bakımevi müdürünün de bulunduğu dört kişinin görevine son verildiği ve soyadı Tian olan bir doktorun lisansının iptal edildiği belirtiliyor.

Çin'de sosyal medyada birçok kişi olaya tepki gösterdi.

Hu Şijing adlı internet sitesinin eski genel yayın yönetmeni "Ciddi bir ihmal, az kalsın bir kişinin ölümüne neden oluyordu" dedi.

Sosyal paylaşım sitesi Weibo'daki bir kullanıcı ise olayı Covid-19 vakaları nedeniyle sıkı karantina önlemlerinin uygulandığı kentte yaşanan kargaşanın bir "işareti" diye niteledi.

Sıkı karantina önlemleri

25 milyonluk nüfusuyla Çin'in en büyük kenti olan Şanghay'da Mart ayında yükselişe geçen koronavirüs vakaları nedeniyle altı haftadır sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Kısıtlamalar nedeniyle kentteki insanların hiçbir koşulda evlerinden çıkmasına izin verilmiyor.

Virüse yakalanan ya da hastalarla teması olan kişiler karantina merkezlerine götürülüyor.

Sosyal medyada bazı kişilerin polis zoruyla bu merkezlere götürüldüğünü gösteren videolar yayımlanmıştı.

Dünyanın birçok ülkesinde insanlar virüsle yaşamaya başlarken Çin koronavirüsü tamamen ortadan kaldırma politikası uyguluyan az sayıdaki ülkeden biri.

Ancak son dönemde Omicron varyantından kaynaklanan vakaların artması, Çin'in sıfır Covid politikasını zora soktu.
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