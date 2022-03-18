Yaşlı istatistiklerini açıklayan TÜİK, ölüm verilerini gizliyor

Türkiye nüfusu giderek yaşlanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre 2016 yılında 6.6 milyon kişi olan yaşlı nüfus geçen yıl 8.2 milyon kişiye yükseldi. Yaşlılarla ilgili tüm dataylara yer veren TÜİK 2020 ölüm istatistiklerini ise yayımlamıyor.







NÜFUSUN YÜZDE 10’UNU YAŞLILAR OLUŞTURUYOR

TÜİK verilerine göre Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 10’una denk gelen 8 milyon 245 bin 124 kişi 65 ve üzeri yaşta. Yaşlı nüfusun yüzde 44,3’ü erkeklerden, yüzde 55,7’si ise kadınlardan oluşuyor. Nüfus projeksiyonlarına göre 2025 yılında nüfusun yüzde 11’inin, 2040 yılında ise yüzde 16’sının yaşlılardan oluşması bekleniyor.





YAŞLI NÜFUS ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL SİNOP

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2021 yılında yüzde 20,1 ile Sinop oldu. Bu ili yüzde 19,2 ile Kastamonu, yüzde 17,8 ile Artvin izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3,5 ile Şırnak oldu. Bu ili yüzde 3,9 ile Hakkari, yüzde 4,0 ile Şanlıurfa izledi.





1.5 MİLYON YAŞLI TEK BAŞINA YAŞIYOR

En az bir yaşlı fert bulunan 6 milyon 112 bin 760 hanenin 1 milyon 561 bin 398’ini tek başına yaşayan yaşlı fertler oluşturdu. Bu hanelerin yüzde 74,9’unu yaşlı kadınlar, yüzde 25,1’ini ise yaşlı erkekler oluşturdu.





TÜRKİYE’DE 100 YAŞ VE ÜZERİNDE 5 BİN 859 YAŞLI VAR

Yaşlı nüfusun yüzde 0,1’ini oluşturan 100 yaş ve üzerindeki yaşlı kişi sayısı, 2021 yılında 5 bin 859 oldu. Türkiye’de 100 yaş ve üzerinde en fazla yaşlıya sahip ilk üç il sırasıyla 815 kişi ile İstanbul, 276 kişi ile Şanlıurfa ve 272 kişi ile Mardin iken en az yaşlıya sahip ilk üç il ise sırasıyla 7 kişi ile Bartın ve Bayburt, 8 kişi ile Ardahan ve Bilecik oldu.





YAŞLILAR GEÇİNMEK İÇİN ÇALIŞMAK ZORUNDA KALIYOR

İşgücü istatistiklerine göre, yaşlıların işgücüne katılma oranı 2016 yılında yüzde 11,8 iken 2020 yılında yüzde 10,0 oldu. İşgücüne katılma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, bu oran yaşlı erkek nüfusta 2020 yılında yüzde 16,8 iken yaşlı kadın nüfusta yüzde 4,6 olarak gerçekleşti. Çalışan yaşlı nüfusun yüzde 64,2’sinin tarım, yüzde 27,7’sinin hizmetler, yüzde 6,1’inin sanayi, yüzde 2,0’sinin ise inşaat sektöründe istihdam edildi.





ÖLÜM İSTATİSTİKLERİ HALEN AÇIKLANMIYOR

2020 Mart ayından beri Türkiye’de görülen koronavirüs nedeniyle artan ölümler sonrası hükumet ölüm istatistiklerini açıklamama kararı aldı. Geçen yıl haziran ayında açıklanması gereken ölüm istatistiklerinin açıklanması için net bir tarih verilmiyor. TÜİK, ölüm verilerini açıklamamasına gerekçe olarak “idari kayıtlardan üretilmekte olan istatistiklere ilişkin çalışmaların henüz tamamlanamamış olmasını” gösteriyor.





TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ: ÖLÜMLER AÇIKLANANIN 3.5 KATI

Türkiye’de toplam ölüm sayısı 2018 yılında 426 bin 449, 2019 yılında da 435 bin 941 kişi oldu. Koronavirüs salgını sonrası artan ölümlerin ardından bakanlık tarafından yapılan günlük açıklamaları eleştiren Türk Tabipleri Birliği (TTB), gerçek ölüm sayılarının açıklananın en az 3,5 katı olduğunu vurgulamıştı. TTB, Sağlık Bakanlığı’nı birçok kez gerçek verileri açıklamaya çağırmıştı.