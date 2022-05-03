Samanyolu Haber /Gündem / Yaşlı kadının açlık isyanı milletvekillini ağlattı /03 Mayıs 2022 22:44

Yaşlı kadının açlık isyanı milletvekillini ağlattı

Dünyanın ilk 10 ekonomisi olma hayali kuran Erdoğan’ın hüküm sürdüğü Türkiye’de vatandaş sokakta “açım” diye haykırıyor. CHP’li Ali Mahir Başarır, “Biz vatandaş değil miyiz? Aç kalıyoruz. Biz ne yapacağız? Ne yapmam lazım benim?” diyen yaşlı kadın karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Yaşlı kadının açlık isyanı

İktidarının son demlerinde halka bol bol hayal satan Tayyip Erdoğan’ın en büyük hayallerinden biri de dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında olmak.

Hayaller başka hayatlar başka…Türkiye, dünyanın uzay çağını yaşadığı 21. yüzyılda ucuz ekmek ve yağ kuyruklarıyla poz veriyor.

IMF ve Dünya Bankası’nın verilerine göre 2021’de, Türkiye en büyük ilk 20 ekonomi içerisinden çıkarak 21. sıraya geriledi.

Ekonomi yönetimindeki başarısızlık mutfağa da sıçrayınca, geçinemeyen halkın dramatik isyanları da sosyal medyada viral oluyor.

MİLLETVEKİLİNİ AĞLATTI
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin’de halkın sorunlarını dinledi. Başarır, bir sokakta yere tezgah açarak köyünden getirdiği yeşillikleri satan yaşlı bir kadınla konuştu.

Mersinli yaşlı kadının sözlerinden etkilenen Başarır gözyaşlarını tutamadı.

YEMEK PİŞİREMİYORUM
Sattıklarıyla ihtiyaçlarını anca karşılayabildiğini söyleyen yaşlı kadın şunları kaydetti: “Biz vatandaş değil miyiz? Aç kalıyoruz. Biz ne yapacağız? Kime vereceğiz oyumuzu? Oruç tutuyorum; evime varıyorum, yemek pişiremiyorum. Ne yapmam lazım benim? Beni bu dereceye koydular. Benim oğlum var işsiz. Bu benim torunum, okuyor ama okuyacak durumu yok. Cuma pazarına geliyorum, ben ekmek de yapıp satıyorum. Unu pahalı alıyorum, köyümde yalnız başıma yapıyorum.”

Başarır, kadının ellerini tutarak, “Şu ellerine bak, burada emek var” diye konuştu. Kadın ise “Emek var ama yok emeğimiz, yeter şuramıza geldi” ifadesini kullandı. Başarır da kadını “Göz yaşına kurban olurum ben senin, ağlama oruç oruç tamam mı?” diye teselli etti.

ÇOCUKLARIM İÇİN…
Başarır daha sonra çöpten yiyecek toplayan bir kadının yanına gitti. Başarır kadına, durumumun nasıl olduğunu, geçinip geçinemediğini ve bir ihtiyacı olup olmadığını sordu. Kadın da Başarır’a çocuklarının ihtiyaçları için bu işi yaptığı belirtti.
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