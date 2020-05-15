Samanyolu Haber /Gündem / Yaşlı ve kronik hastaların izin saati değiştirildi /15 Mayıs 2020 22:32

Yaşlı ve kronik hastaların izin saati değiştirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıkları bulunanların pazar günü saat 12:00 ile 18:00 arasında sokağa çıkabilecekleri bildirildi.

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İçişleri Bakanlığı, 17 Mayıs Pazar günü hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma saatlerinin 12.00-18.00 olarak değiştiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

*Meteorolojik verilere göre 17 Mayıs pazar günü hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma saatleri değişti.

*Yapılan değişiklikle bu kapsamdakiler pazar günü 12.00- 18.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.

*65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçileri ile birlikte 17 Mayıs 2020 Pazar günü 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacakları açıklanmıştı.

*Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile önümüzdeki günlerin meteorolojik verilerinde hava sıcaklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların 12.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkmalarına karar verilmiştir.
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