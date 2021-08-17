Samanyolu Haber /Gündem / Yassıada’da inşa edilen lüks otel(!) hizmete girdi /17 Ağustos 2021 11:32

Yassıada’da inşa edilen lüks otel(!) hizmete girdi

AKP’nin adını ‘Demokrasi ve Özgürlük Adası’ olarak değiştirdiği Yassıada’da kurulan otel hizmete girdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile 137 Oda ve Borsanın ortaklığı ile kurulan Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş’nin sahibi olduğu Katre Island Hotel'de, 450 metrekarelik kral dairesinde bir gece konaklamanın bedeli 70-76 bin TL arasında değişiyor. Otelde kapalı yüzme havuzları, spa ve mescit de bulunuyor.

SHABER3.COM

27 Mayıs 1960 darbesinin ardından Demokrat Partili siyasetçilerin yargılamalarının yapıldığı ve ismi AKP iktidarı tarafından ‘Demokrasi ve Özgürlük Adası’ olarak değiştirilen Yassıada’da kurulan ‘Katre Island Hotel’ hizmete girdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile 137 Oda ve Borsanın ortaklığı ile kurulan Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş’nin sahibi olduğu otelin oda fiyatları dikkat çekti.

İnternette otel rezervasyonlarının yapıldığı sitelerde yer alan bilgilere göre, otelin en pahalı odası olan 450 metrekare büyüklüğündeki kral dairesinin gecelik fiyatı 70-76 bin TL arasında değişiyor. Odanın fiyatı, sitelerin kampanyalarına ve ödeme seçenekleri sebebiyle değişkenlik gösteriyor.

“MODERN SANAT ESERLERİNİN EN SEÇKİN ÖRNEKLERİ…”

Katre Island Hotel’in sitesinde kral dairesiyle ilgili şu bilgilere yer veriliyor:

“Kral Dairemiz, İstanbul silüetine bakan olağanüstü bir konaklama deneyimi sunuyor. Krem ve mavinin canlı tonlarının hakim olduğu bu süitte, modern sanat eserlerinin en seçkin örnekleri sizleri karşılıyor. 450 m2'lik geniş bir yaşam alanına sahip olan başkanlık süitlerimiz, üç oturma odası, yemek odası, toplantı odası, bir ana yatak odası, bir bağlantılı oda, altın tonlarının hakim olduğu büyük bir banyo, iki geniş balkon ve son teknoloji bir mutfaktan oluşuyor. Adanın ikonik deniz fenerine bakan başkanlık süitlerimiz, özel etkinlikleriniz ve toplantılarınız için unutulmaz bir arka plan oluşturacaktır.”

125 odası, kapalı yüzme havuzları, mescidi, kongre salonu, VIP odaları, spa’sı ve saunası bulunan otelin en uygun konaklama seçeneği olan deluxe odanın, yine kampanya ve ödeme seçeneklerine göre gecelik 1200 TL ile 1400 TL arasında değişiyor.
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