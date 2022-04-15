Yassıada'yı da Katarlılar'a satıyor

'TURİZMCİLER CAZİP OLMADIĞINI SÖYLÜYOR'





'KATARLI YATIRIMCI TALİPMİŞ'





'SIRLARLA DOLU'





27 Mayıs 1960'ta düzenlenen darbe sonrası dönemin Başbakanı Adnan Menderes ile bazı bakanların yargılandığı ve hapis yattığı Yassıada, AKP iktidarı tarafından 2013 yılında imara açıldı. O dönem ismi 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' olarak değiştirilen adada 2018 yılında inşa edilen beş yıldızlı otelle ilgiliyse geçtiğimiz günlerde yeni bir gelişme yaşandı. Otelin, zarar ettiği gerekçesiyle devredileceği haberleri basında yer aldı.Gümrük ve Turizm İşletmeleri Genel Müdürü Ömür Gebeş, otelin işletme hakkının kamuya devredilmesi için görüşmelerin başlandığını duyurdu.Cumhuriyet gazetesi yazarı Jale Özgentürk, konuyu bugünkütaşıdı .Önce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) üyesi sanayicilerle konuştuğunu belirten Özgentürk, "Öncelikli olarak açık isimle konuşamasa da sanayiciler aidatlarıyla biriken paraların siyasi amaçlı yatırımlarda heba olmasına tepkili. 'Bu otelin olmayacağı başından belliydi. Bize soran olmadı. Ben paramla istersem okul yaparım, istersem otel. Ama bu bizim paramız. Bu kadar sıkıntı yaşadığımız yıllarda yatırımlarımız için kullanmalıydık' diyor" ifadesini kullandı. Ardından şunları kaydetti:"Turizmciler ise içki yasağı olan otelin turizm için cazip olmadığını söylüyor. Amacın siyasi olması nedeniyle bunun da bu hükümet sırasında değişmesi imkânsız görünüyor. Casino konusu ise zaten bir tabu. Hiçbir turizm yatırımcısının buraya yanaşmayacağı belirtiliyor.Ancak bir iddiaya göre ise Katarlı yatırımcı Ömer Alfardan bu oteli işletmeye talipmiş. Büyük yatırım yaparak satın alınan Alternatifbank’ta yüzü gülmeyen Katarlı yatırımcı Alfardan’ın Six Sense ve Mandarin Otel’de ortaklığı var. Uygun koşul sağlanırsa işletmeyi alması sürpriz değil!Yassıada projesi de diğer projeler gibi sırlarla dolu... Yatırımın başından beri bilinmeyenlerle dolu projeyi GTİ’nin kamuya devretme koşulları yeni bir sır. Bedelini TOBB mi ödeyecek, yoksa yine Hazine mi yani bizden mi çıkacak?"