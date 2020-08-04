İnfaz süresi biten ağır parkinsonlu öğretmen tahliye edilmedi

Sendika üyeliği, çocuğunu gönderdiği okul ve Bank Asya hesabı sebebiyle tutuklanan Türkçe öğretmeni Bilal Sel, hasta olduğu halde 4 yıldır cezaevinde.





6 yıl 8 aylık cezasının hapiste geçirmesi icap eden sürey geçen hafta bitmesine rağmen, cezayı Yargıtay onaylamadığı için serbest bırakılmadı.







Bold Medya'dan Sevinç Özarslan'ın haberine göre 14 yıllık öğretmen Bilal Sel, 29 Temmuz 2016’da tutuklandı.





"BİZ SENİ HÂLÂ TAHLİYE ETMEDİK Mİ?"





Önce Kırşehir Cezaevine gönderildi. 2013’te yakalandığı hastalığı cezaevinde daha da ilerleyince adli tıp kararıyla Temmuz 2019’da Metris Rehabilitasyon Tipi Cezaevine sevk edildi.





Sel, rapor için Adli Tıp Kurumuna 5 kez tekerlekli sandalye ile götürüldü. Kişisel ihtiyaçlarını tek başına görmekte zorlandığı halde her seferinde "cezaevine kalabilir"raporu verildi.





Kendisini muayene eden doktorlardan biri, “Biz seni hâlâ tahliye etmedik mi?” derken, diğeri, “İçerisiyle dışarısı arasında senin için ne fark var?” gibi garip bir değerlendirmede bulundu.

15 yıllık evli olan Bilal Sel’in 1 kızı bulunuyor. İstanbul Metris 2 Nolu Rehabilitasyon Tipi Cezaevi, 2018.





“3 KEZ DÜŞTÜ, BEYNİNDE HASAR OLUŞTU”





Bilal Sel ile en son şubat ayında görüşebildiklerini belirten eşi, “Orada yapayalnız kalıyor. Bu yıl içinde 3 kez düştü, beyninde hasar oluştu. Doktorlar rapora yazdılar bunu. Kırşehir’e nakledilmesi için başvurduk, fakat kabul edilmedi.” dedi.





Bilal Sel, genellikle ileri yaşlılarda görülen Parkinson’a 30’lu yaşlarında yakalandı. Yeni doğmuş bir bebek gibi yürüyor. Adımını başlatamıyor, yürümeye başlayınca da kendini durduramıyor.





Vücut öne gidiyor, ayakları geride kalıyor. Duvarlara tutunarak adım atıyor. Sağ kolu, omzu, dili sallanıyor. Dönem dönem konuşması bozuluyor. Ağzı içe doğru kasılıyor. Sağ elini kullanmıyor.

İstanbul Metris 2 Nolu Rehabilitasyon Tipi Cezaevi, 2019.







Bilal Sel, 15 yıl Ankara Şereflikoçhisar’da Türkçe öğretmenliği yaptı.



