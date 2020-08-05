Yatırım Bankası tahmini: Türkiye mecburen faiz artışı yapacak

Faiz indirimlerinde frene basan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) faiz artışı beklentisi artıyor. ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, politika faizinde 2020 sonu için yüzde 10'a, 2021 sonu için yüzde 14'e yükseliş tahmininde bulundu.





Mevcut oran yüzde 8,25 ile enflasyonun belirgin şekilde altında bulunuyor. Politika faizindeki artış, kredi faizlerinin de tekrar yükselişe geçmesi anlamına gelecek.





Goldman Sachs tarafından yapılan açıklamada, 2020 yıl sonu için TCMB politika faizi yüzde 10 olarak tahmin edildi.





Kurum tarafından yayımlanan raporda, politika faiz oranının yıl sonunda yüzde 8,25’ten yüzde 10’a yükselmesinin ve gelecek yıl her çeyrekte 100 baz puan artmasının ve 2021 yılı sonunda yüzde 14’e ulaşmasının beklendiği belirtildi.





Raporda, enflasyon görünümündeki bozulma, TL oynaklığında son zamanlarda görülen artış, rezervlerdeki azalmanın devam etmesi ve devam eden çıkışlar göz önüne alındığında, önden yüklemeli bir yürüyüş döngüsünün beklendiği vurgulandı.



