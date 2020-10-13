Yatırım dahisinden kritik uyarılar

Dünyanın en büyük hedge fonu (yatırım fonu) olan Bridgewater Associates’in kurucusu Ray Dalio, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasında süren ticaret savaşına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.







Milken Enstitüsü Küresel Konferansı’nda The New York Times gazetesinden Thomas Friedman’a konuşan Dalio, “ABD ile güç mücadelesinde zaman Çin’den yana işliyor.” dedi.





Milyarder yatırımcı, bir dizi alanda Çin’in ABD’ye karşı daha avantajlı olduğuna işaret etti.





“KORONA KRİZİ'NDE ÇİN DAHA HIZLI TOPARLANDI”





Dalio, Çin ekonomisinin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında ABD’den daha hızlı toparlandığını ve Çin’in önde gelen şirketlerinin Çin borsasında halka arz edilmesinin bu ülkeye dönük sermaye akışı sağladığını belirtti.





Çin’de faizlerin Amerika'ya kıyasla daha yüksek olmasına rağmen toparlanmanın yaşandığına dikkati çekti.





ABD’li yatırımcı Çin için “Para basmak zorunda değiller ve bu daha iyi bir durumda olduklarını gösteriyor.” ifadelerini kullandı.





“SERMAYE SAVAŞINA DÖNÜŞÜRSE DOLAR ZARAR GÖRÜR"







Milyarca dolarlık servete sahip olan ünlü isim, temmuzda bir başka mesajında, iki ülke arasında yaşanacak bir sermaye savaşının doların rezerv para olarak konumuna zarar verebileceğini iddia etmişti.





Ünlü yatırımcı, temmuzdaki açıklamasında ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının bir sermaye savaşına dönüşmesi durumunda doların zarar göreceğini öne sürerek şu ifadeleri kullanmıştı: “Üretken olmak, harcadığımızdan daha çok kazanmak, para birimimizin ve bilançomuzun istikrarını inşâ etmek için birlikte çalışmazsak, düşeceğiz. Bunlar sebebiyle düşüyoruz.”





Mayıs ayında da Japon Nikkei'ye konuşan ABD'li ünlü yatırımcı, Korona salgınının dünya düzeninde kaymaya sebep olduğunu ve yaşananların Büyük Buhran ile 2'nci Dünya Savaşı ile 1930-1945 dönemi kadar önemli olduğunu belirterek, “Çin bu krizden dünyanın başat gücü olarak çıkacak.” demişti.