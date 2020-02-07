Yatırım Ofisi'nde başkan değişti

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığı görevine Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı. Atamaya dair Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.





2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi ekonomi bölümünden mezun olan Dağlıoğlu, 9 yıldır Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nde görev yapıyordu. Şu ana kadar Kuzey Amerika, Hindistan, Japonya ve Körfez ülkeleri takımlarında proje direktörlüğü ve kamu özel sektör işbirliği daire başkanlığı görevlerini ifa etti.





Arda Ermut (sağda), Yatırım Ofisi Başkanlığı görevini 2015 yılından bu yana yürütüyordu.





Ermut'un Türkiye Varlık Fonu'nda yönetim kurulu üyeliği ile Türk Hava Yolları icra kurulu üyeliğinin devam edeceği süreceği kaydediliyor.