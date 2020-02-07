Samanyolu Haber /Ekonomi / Yatırım Ofisi'nde başkan değişti /07 Şubat 2020 11:49

Yatırım Ofisi'nde başkan değişti

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Salim Arda Ermut görevden alınırken, yerine Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığı görevine Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı. Atamaya dair Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi ekonomi bölümünden mezun olan Dağlıoğlu, 9 yıldır Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nde görev yapıyordu. Şu ana kadar Kuzey Amerika, Hindistan, Japonya ve Körfez ülkeleri takımlarında proje direktörlüğü ve kamu özel sektör işbirliği daire başkanlığı görevlerini ifa etti. 

Arda Ermut (sağda), Yatırım Ofisi Başkanlığı görevini 2015 yılından bu yana yürütüyordu. 

Ermut'un Türkiye Varlık Fonu'nda yönetim kurulu üyeliği ile Türk Hava Yolları icra kurulu üyeliğinin devam edeceği süreceği kaydediliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yatırım Ofisi'nde başkan değişti Sonraki Haber >>

Elazığ’da yardım dağıtım rezaleti!

Elazığ’da yardım dağıtım rezaleti!

Ahmet Nesin Köln'de kanser tedavisi gören Ahmet Burhan'ı ziyaret etti

Ahmet Nesin Köln'de kanser tedavisi gören Ahmet Burhan'ı ziyaret etti

Tarihi tren garı küle döndü!

Tarihi tren garı küle döndü!

'Hiçbir yaralı otobüsle taşınmadı' dendi ama görüntüler öyle demiyor...

'Hiçbir yaralı otobüsle taşınmadı' dendi ama görüntüler öyle demiyor...

Ateş ölçme cihazını silah zannetti

Ateş ölçme cihazını silah zannetti

Pegasus Genel Müdürü basın toplantısı düzenledi, gözyaşı döktü

Pegasus Genel Müdürü basın toplantısı düzenledi, gözyaşı döktü

CNN Türk yine sansürledi!

CNN Türk yine sansürledi!

3 bin 700 bin yolcu karantinada

3 bin 700 bin yolcu karantinada

Pelosi, Trump'ın konuşma metnini yırttı!

Pelosi, Trump'ın konuşma metnini yırttı!

Perinçek Erdoğan'ı açıkça tehdit etti

Perinçek Erdoğan'ı açıkça tehdit etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:36:09