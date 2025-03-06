Yatırımcılar neden hâlâ altına hücum ediyor?

Popple, ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı gümrük vergilerinin enflasyonist etkilerine dikkat çekiyor ve yatırımcıların ticaret ortaklarının misilleme önlemlerini endişeyle izlediğini söylüyor. İstikrarsızlık dönemlerinde altın, para birimleri değer kaybetse bile daha az değişken olduğu için güvenli bir liman olarak görülüyor.



Altın fiyatları kısa vadede dalgalanabilir ancak tarihsel olarak güçlü bir satın alma gücüne sahip. Popple, enflasyona karşı mükemmel bir koruma olmadığını düşünse de, insanların bir miktar altın satın almalarını şiddetle savunuyor.