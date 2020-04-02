Samanyolu Haber /Ekonomi / "Yatırımcıların akıl hocası" uyardı /02 Nisan 2020 21:04

"Yatırımcıların akıl hocası" uyardı

Dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs salgınında vak'a sayısı 1 milyona yaklaşırken can kaybı 55 bini aştı. Salgın dünya ekonomisini çökertecek. "Yatırımcıların akıl hocası" Fitch uyardı: "Derin bir küresel kriz yaşanacak."

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 2020 yılında derin bir küresel resesyon yaşanmasının beklendiğini bildirdi. 

Daha önce Türkiye'nin yüzde 5 büyüyeceği tahmininde bulunan Fitch, 2020 için büyüme tahminini yüzde 0,8'e indirdi.

DÜNYA EKONOMİSİ YÜZDE 1,9 DARALACAK

"Yatırımcıların akıl hocası" diye nitelenen Fitch, Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına dair yeni bir rapor yayımladı. 

Küresel Ekonomik Görünüm güncelleme raporuna göre küresel ekonomi 2020 yılında yüzde 1,9 daralacak.

Raporda Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yüzde 3,3 daralması, gelecek yıl ise yüzde 3,8 seviyesinde büyüme kaydetmesinin beklendiği belirtildi.

Euro Bölgesi’nin de yüzde 4,2 daralacağına işaret edildi. 

Ortalama yüzde 6-7 büyüyen Çin ekonomisinin 2020'de yüzde 1,6 büyüme kat edebileceği, Japonya’nın 2020'de yüzde 2,7 daralacağının altı çizildi.

HANGİ ÜLKE NE KADAR DARACALAK?
İngiltere: -Yüzde 3,9 
Almanya: -Yüzde 3,8 
Fransa: -Yüzde 4,1 
İtalya: -Yüzde 4,7 
İspanya: -Yüzde 3,9 
Hindistan: -Yüzde 2
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