Samanyolu Haber /Dünya / Yavaş, 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü’nü kazandı /13 Eylül 2021 23:15

Yavaş, 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü’nü kazandı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ‘City Mayors Foundation' tarafından 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü’ne değer görüldü.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi döneminde gerçekleştirdiği uygulamalar, şeffaf yönetim adımları ve eşit hizmet anlayışıyla yaptığı çalışmalar nedeniyle ‘City Mayors Foundation’ (Belediye Başkanları Vakfı) tarafından düzenlenen World Mayor’da 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü’nü kazandı.

"World Mayor" ekibi Yavaş'ın neden ödülü kazandığını şu açıklama ile duyurdu:

“Halkın güvenliği ve şeffaflığı önceleyen bir yönetim anlayışı sergiledi. Avrupa ve Asya'nın büyük başkentlerine eşit bir metropol inşa etme vizyonu ortaya koydu. Yolsuzlukla cesaret ve inançla mücadele etti. Toplumun yoksul ve dezavantajlı kesimlerini destekledi. Temiz suya ve yenilenebilir enerjiye yatırım yapıyor. Bağlantıları zayıf olan bölgelere internet erişimi sağladı. Binlerce referans ve yoruma bakıldığında Ankara Halkı ve Türkiye'den pek çok kişi Mansur Yavaş'ın Ankara'yı Dünya'nın en büyük başkentlerinden biri haline getireceğine inanıyor.”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ödülün açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'nü kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Size hizmet etme fırsatını bana sunduğunuz için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı
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