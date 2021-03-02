Samanyolu Haber /Gündem / Yavaş 6 bin 521 gencin yüzünü güldürdü /02 Mart 2021 22:09

Yavaş 6 bin 521 gencin yüzünü güldürdü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’da sosyal yardım alan ailelerin ve pandemi nedeniyle kapanan sektör çalışanlarının çocuklarının Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ücretlerini ödeyeceklerini açıklamıştı. Başvuruda bulunan ve şartları tutan 6 bin 521 öğrencinin YKS ödemesi yapıldı. Gençlere, öğrenci harçlıklarıyla birlikte toplam 300’er TL nakit ödeme gerçekleştirildi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal yardım alan ailelerin ve pandemi nedeniyle kapanan sektör çalışanlarının çocuklarının Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ücretlerini ödedi.    

6 BİN 521 ÖĞRENCİYE TOPLAM 300 TL NAKİT ÖDEME YAPILDI    

Şubat ayında yaptığı duyuruyla sosyal yardım alan ailelerin ve pandemi nedeniyle kapanan sektör çalışanlarının çocuklarının YKS ücretlerini ödeyeceklerini açıklayan Başkan Yavaş, bu vatandaşlara kısa mesaj yolu ile başvuru formu oluşturmaları çağrısında bulundu.    

Başvuru oluşturan ve şartları tutan 6521 öğrenciye ödemeleri, harçlıklarıyla birlikte toplam 300 TL nakit olarak adlarına yatırıldı.   

 Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Yavaş, “Sosyal yardım alan ailelerin ve pandemi nedeniyle kapanan sektör çalışanlarının çocuklarının YKS ücretlerini karşılayacağımızı söylemiştik. Başvuran 6521 evladımızın sınav ücretlerini harçlıklarıyla beraber hesaplarına yatırdık. Yarınların umudu gençlerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. 
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