Samanyolu Haber /Gündem / Yavaş: AKP 3 defa Öcalan’ı çıkarma teşebbüsünde bulundu /21 Mayıs 2023 09:06

Yavaş: AKP 3 defa Öcalan’ı çıkarma teşebbüsünde bulundu

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Mansur Yavaş, belgeleriyle AKP iktidarının 2003, 2006 ve 2013’te PKK elebaşı Öcalan’ı çıkarma teşebbüsünde bulunduğunu açıkladı.

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Mansur Yavaş, Fox TV’ye konuk oldu. Mansur Yavaş, AKP’nin seçim çalışmaları boyunca muhalefeti terörle iltisaklı göstermesine tepki gösterdi.

Yavaş, muhalefeti asılsız ithamlarla suçlayan AKP’nin geçmişini tek tek anlatı. Yavaş, “Açılım döneminde Türkiye Cumhuriyeti yazıları kalktı, andımız yasaklandı. Ben gelir gelmez Türkiye Cumhuriyeti tabelasını yerine astım”  ifadelerini kullandı.

Yavaş, Kılıçdaroğlu’nun resmi kullanarak hazırlanan sahte afişlere ilişkin, “Bu ‘Apo serbest’ diye Kılıçdaroğlu’nu gösteren afiş sahtedir ve bu bilerek yapıldı. Kul hakkına giriyorlar çünkü böyle bir afiş yok” dedi.

Yavaş, AKP’nin İmralı’ya heyet gönderdiği iddiasına ilişkin de, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmişteki sözlerini hatırlattı. Yavaş, Erdoğan’ın “PKK düşman değil” ve “PKK ile görüşen arkadaşı ben gönderdim. Sıkıntısı olan bana söylesin” sözlerini gazete manşetleri hatırlattı.

“ÖCALAN’I 3 DEFA ÇIKARMAYA ÇALIŞTILAR”
Yavaş, PKK elebaşı Öcalan’ı AKP’nin 3 kez serbest bırakmaya çalıştığını anlattı. Yavaş, şunları dile getirdi:

“AK Parti 3 defa Öcalan’ı çıkarma teşebbüsünde bulundu. Birisi 2003’te topluma kazandırma kanunu tasarısı ile denediler. Amerikalıların istediği Irak’ı girince.

Daha sonra 2006’da Bakanlar Kurulu ile denediler. Bunun bir maddesinde ‘suç işlemek için örgüt kurmak suçunda terör örgütünün yöneticisi hakkında da uygulanabileceği hükmedilmiştir. Ancak bu hükme göre, terör örgütü kurucusu etkin pişmanlık hükmünden bir kez kullanabilecektir.”

Evet, altında Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası var. Bunun üzerine CHP Milletvekili Orhan Eraslan itiraz ediyor. Sonra geri çektiler. Tekrar 2013’te bir defa daha geliyor. Bunda da CHP vekilleri şiddetli şekilde itiraz edince, geri çekiliyor.”
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