Yavaş, Ankara mitinginde: 'İmamoğlu yargılamasını canlı yayınlayın'

CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultay'ı sonrasında Ankara'da düzenlenen mitinge katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, iktidarı eleştirdi.





Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklu belediye başkanlarının, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki eylemlerinde tutuklanan gençlerin, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın yargı süreçlerinin hukuku zedelediğini ifade eden Yavaş "Hukuksuzluk her yerimizi zedeliyor, tüm toplumu mağdur ediyor" dedi.





MANSUR YAVAŞ KURULTAY SONRASI ANKARA MİTİNGİ'NDE KONUŞTU

Mansur Yavaş'ın konuşması şu şekilde:





Hukuksuzluk her yerimizi zedeliyor, tüm toplumu mağdur ediyor. Bir an evvel elimizden geleni yapmamız lazım. Bunun yolu erken seçimdir. Yeniden Cumhuriyetin kuruluş değerlerine dönerek bağımsız yargı ile o güzel günlere hep birlikte erişeceğiz.





Emeklilerin aldığı maaş görmezden geliniyor. Sayın genel başkanımız öğrencilerin talebi üzerine bir günlük boykot ilan etti. Bunun üzerine sayın bakanların hepsini marketlerde gördük. Bırakın marketleri pazara çıkın vatandaş ne diyor onu görün.





Bağımsız yargı ve adalet istiyoruz. Siyasi olarak yargılanmaktan korkmuyoruz ama önce tutuklayıp sonra delil arıyorsunuz.





YA YARGILAYIN YA SERBEST BIRAKIN!

Sayın Ekrem İmamoğlu 20 araçla gelen polisle evinden alındı. Ekrem Başkanı serbest bırakın, Seçilmiş başkanlarımızı, Mahir Polat'ı serbest bırakın.





Ümit Özdağ diyor ki beni yargılayın. Ya yargılayın ya serbest bırakın!





Özellikle 301 gencin ikisi tahliye oldu. 299 genç bayramda anne babasının elini öpmek istemez miydi. Ceza alsalar bile yatarı yok. Niye tutuklu tutuyorsunuz?





Demokrasi yoksa hukuk yoksa ekmek yok demektir. Erken seçimde inşallah Ekrem Başkan'ın yarışacağı şekilde o günleri göreceğiz. Suçlamaların tamamı çöp. Serbest bırakın kendisini savunsun ya da yargılamayı canlı yayınlayın herkes görsün.





Her şey çok güzel olacak...