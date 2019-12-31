Yavaş: Bana kurulan kumpasın arkasında kimler var biliyorum

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisi hakkında yöneltilen 25 milyonluk rüşvet iddiasıyla ilgili olarak Sinan Aygün hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.







Habertürk’e konuşan Mansur Yavaş, rüşvet iddialarına ilişkin "Burada bir kumpas kurmaya çalıştılar. Arkasında kimlerin olduğunu biliyorum" dedi. Yavaş, TOGO kuleleriyle ilgili "Projenizi tadil edin, yıkacaksanız, yıkın, indireceksiniz indirin dedik. Bir ay bekleyeceğiz. Yapmazsa yıkarım" diye konuştu.





Sinan Aygün krizinin “siyasi bir kriz” olmadığını söyleyen Yavaş, “Benim tarzıma uygun değil ama kolay kazanmaya alışmış kişi ile kanunları uygulayan kişi arasında bir tartışma söz konusu. İmar planından dolayı mahkemenin iptal etmesi var. İçerisinde bir kısım hileli davranışlar var. Meclisten bu kararlar geçerken plan notlarının saklanması gibi deştikçe ortaya saçılan şeyler var. Bizim büyükşehirin 35 bin davası var. Benim için bu davalardan bir tanesi. Belediye meclisi karar almıştır, biz bunu temyiz etmemişizdir. Temyiz etme yönünde çok baskı yapıldı. 'Siz yeter ki 'evet' deyin biz AK Parti ve MHP gruplarını ayarlarız' lafları edildi. Açık açık her yerde gitmeyeceğimi ifade ettim” ifadelerini kullandı.





Yavaş, TOGO kulelerinin mühürlenme sürecini şöyle anlattı:





“Dava devam ediyor, benim 2.1'e göre ruhsatım var, mahkemede de iptal etmediği için mühürleyemezsiniz demiş. Benim dönemimde MHP'li üyeler 'bunu mühürleyin' deyince, hukuk danışmanı inceletti, 'evet müktesep hak olmuş olabilir' dediler. Mahkemenin tebligatının bize verilmemiş olması da bir başka boyut. Neden mühürlenmedi sorusunun cevabı Mimarlar Odası'nın açtığı ayrı davadan geliyor. Belediye meclis kararı alınca, gelip dilekçe veriyor, niye mühürlemediniz diyor. Mustafa Tuna zamanında 'Hayır mühürlemeyeceğiz' deniliyor. Dava açılıyor ve Mimarlar Odası açıyor ve ruhsatsız olunca biz de mühürlüyoruz.”





Sinan Aygün’ün kendisine haber gönderdiğini ve “televizyona çıkalım” dediğini aktaran Yavaş, “'Biz hakimin moderatörlüğünde tartışacağız' dedim. Ben kesinlikle istinafa gitmeyeceğimi söyledim. Şimdi Sinan Aygün'ün söylediklerine itibar ediliyor da benim söylediklerime itibar edilmiyor. İstediği şu, ben istinafa gideyim inşaat seviyesini yüzde 100'e çıkarayım. Benim ona göz yummamı istiyordu. Ben hukukçuyum. İstinafa gitmemizin istemesinin sebebi, ben orada işimi hallederim mi demek istiyor? CHP üyelere diyor ki, 'Siz kabul edin AK Parti ile MHP'yi bana bırakın' diyor. 25 milyon lirayı konuşturan kendisi” dedi.





Yavaş, daha sonra yaşananları şöyle anlattı:





“Bir hâkim, grup başkanvekiline söylüyor, 'Mansur'a söyle istinafa gitmezse ceza alır'. Ben bu kararı almasaydım, MHP şikayet edecekti, yine müfettiş gelecekti. Onlar diyor ki 'Bizi Sinan Aygün çağırdı' diyor. Çağıran kendisi. Demek ki tuzak kurmaya çağırmış. Ben hukukçuyum, birisi gelse, Aygün'ün oraya rüşvet ister gibi para istese, ne yaparsınız, kovarsınız değil mi? Çıkıp aynı arabayla belediyeye mi gidersiniz? Burada kumpas kurmaya çalıştılar. Arkasında kimler olduğunu biliyorum. Bu olayın olduğu günlerde kimlerle telefon görüşmesi yaptıklarını isteyeceğim. Farkında mısınız AK Parti ve MHP uzaktan istiyor. Kendi meclis üyeleri oybirliği ile Sinan Aygün'ün aleyhine almış. Biz o kararları uyguluyoruz. Mansur Yavaş ile rüşvet kelimesini yan yana getiriyor. Bu çamurlar bize bulaşmıyor.”