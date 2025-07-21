Yavaş başkanlık teklifini reddetti

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanlığına, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu seçilmişti. Yıllardır Belediyeler Birliği’nden destek alamayan CHP’li belediyeler onun döneminde hizmet araçları (itfaiye, çöp kamyonu, arazöz, greyder, kepçe, dozer) desteği almaya başladı. Bu yapılırken, diğer partili belediye başkanları da ihmal edilmedi.





İmamoğlu’nun 23 Mart’ta tutuklanması üzerine TBB Başkanvekilliği seçimi yapıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar 28 Mart’ta başkanvekili oldu. Zeydan Karalar’ın başkanlığı da kısa süre sürdü. 5 Temmuz’da gözaltına alındı, daha sonra tutuklandı.





MANSUR YAVAŞ'A TEKLİF GÖTÜRÜLDÜ

Gazeteci Saygı Öztürk'ün haberine göre; Zeydan Karalar’dan boşalan Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekilliğine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş önerildi.





Bu konuda kendisiyle görüşmeler de yapıldı. Ancak, Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanlığı görevinde bulunduğunu hatırlattı, iki görevin birden üstlenilmesini uygun görmediğini belirtti.





Siyasetin deneyimli isimlerinden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İmamoğlu ve Karalar’ın tutuklanmasından sonra Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı’na aday gösterildi. 16 Temmuz’da yapılan seçimde 131 oy aldı.





Vahap Seçer, Belediyeler Birliği Başkanvekilliğine seçildi