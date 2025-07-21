Samanyolu Haber /Gündem / Yavaş başkanlık teklifini reddetti /21 Temmuz 2025 09:48

Yavaş başkanlık teklifini reddetti

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası TBB Başkanvekilliğine önce Zeydan Karalar, ardından Vahap Seçer seçildi. Mansur Yavaş'a teklif götürüldüğü öğrenildi. Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanlığı yapması nedeniyle teklifi reddetti.

SHABER3.COM

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanlığına, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu seçilmişti. Yıllardır Belediyeler Birliği’nden destek alamayan CHP’li belediyeler onun döneminde hizmet araçları (itfaiye, çöp kamyonu, arazöz, greyder, kepçe, dozer) desteği almaya başladı. Bu yapılırken, diğer partili belediye başkanları da ihmal edilmedi.

İmamoğlu’nun 23 Mart’ta tutuklanması üzerine TBB Başkanvekilliği seçimi yapıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar 28 Mart’ta başkanvekili oldu. Zeydan Karalar’ın başkanlığı da kısa süre sürdü. 5 Temmuz’da gözaltına alındı, daha sonra tutuklandı.

MANSUR YAVAŞ'A TEKLİF GÖTÜRÜLDÜ
Gazeteci Saygı Öztürk'ün haberine göre; Zeydan Karalar’dan boşalan Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekilliğine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş önerildi.

Bu konuda kendisiyle görüşmeler de yapıldı. Ancak, Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanlığı görevinde bulunduğunu hatırlattı, iki görevin birden üstlenilmesini uygun görmediğini belirtti.

Siyasetin deneyimli isimlerinden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İmamoğlu ve Karalar’ın tutuklanmasından sonra Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı’na aday gösterildi. 16 Temmuz’da yapılan seçimde 131 oy aldı.

Vahap Seçer, Belediyeler Birliği Başkanvekilliğine seçildi
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yavaş başkanlık teklifini reddetti Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:23:10