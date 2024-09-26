Yavaş: Cumhurbaşkanlığı tartışmasından rahatsızım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında istinafta devam eden 'ahmak davası', 'siyasi yasak' kararı ile birlikte, bir süredir devam eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İmamoğlu arasında Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda anlaşmazlık olduğu tartışmalarını bir kez daha alevlendirdi.







Hakkındaki iddialara, İmamoğlu ve CHP ile anlaşmazlık yorumları için “Çok rahatsızım” diyen Mansur Yavaş, istifasının da söz konusu olmadığını açıkladı.





Sözcü'den Aytunç Erkin'e konuşan Mansur Yavaş, adaylık meselesinin zamanı gelince konuşulması gerektiğini, gazeteciler ve danışmanlar tarafından tahrik edici, fitne çıkaracak açıklamalar yapıldığını, bu tartışmaların gündemi işgal etmesinden rahatsız olduğunu ifade etti. Yavaş, “Televizyonda konuşulacak konu halkın yaşadığı mağduriyetler. Bunların önüne geçmeye bizim hakkımız yok ki! Ben tek kelime etmiyorum bu konuda” dedi. Ayrıca "İstifa gibi bir düşüncem yok, olur mu öyle şey! Hayır, hayır, hayır…" diyen Yavaş, bir kez daha “güçlendirilmiş parlamenter sisteme” dönülmesi gerekliliğinin altını çizdi.







'DERS ALINMASI LAZIM'

Yavaş “İki yıl 2023’e gelirken Altılı Masa’da aday kim olacak tartışmasını yaşadık. İktidar cenahı bunu eksiksiz devam ettirdi bu tartışmayı. Bundan bir ders alınması lazım. Şimdi bakıyorum; tahrik edici açıklamalar yapılıyor, gazeteciler, danışmanlar fitne çıkaracak açıklama yapıyorlar. Bir iki sefer açıklama yapıldı ama orada kaldı ama susturulmaları gerekiyor” diye konuştu.





'GÜNDEMİ İŞGAL EDİYORUZ'

Cumhurbaşkanlığı tartışmalarından rahatsız olduğunu dile getiren Yavaş, şöyle konuştu:





“Biz öncelikle kendi belediyemize, kendi yapacağımız işlere odaklanmalıyız. Bu tartışmalardan rahatsız olmamın diğer bir nedeni de şu: Gündemi biz işgal ediyoruz. Halbuki gündem emekli olmalı, aç insanlar olmalı, eğitimde yaşanan sorunlar olmalı. Bunlar konuşulmuyor. Bu tartışmaların hepsinin önüne geçiyor. Televizyonda konuşulacak konu halkın yaşadığı mağduriyetler olması lazım. Bunların önüne geçmeye bizim hakkımız yok ki! Ben tek kelime etmiyorum bu konuda.”





'ZAMANI GELİNCE KONUŞULUR'

Adaylık için "Zamanı gelince konuşulur" diyen Yavaş, sözlerine şöyle devam etti: “Kim öle kim kala. Gerçekten durum bu. O günlere erişecek miyiz? Bakalım Türkiye ne olacak? Ne krizler yaşayacak? Düzelecek mi? Biz belediye başkanıyız ve belediyeyi idare edeceğiz. Partidekiler de muhalefetlerini yapacaklar, daha iyi önerilerde bulunacaklar. Onların görevi o. Halkın gündemini, sıkıntılarını kamuoyunun önüne taşıyacaklar. Bizim bunu yapmaya hakkımız yok. Bunu yapan kötülük yapar ülkeye” ifadelerini kullandı.





'BUNLAR İKTİDARA YARAR'

Muhalefetin erken seçim zorlamasını haklı bulduğunu söyleyen Yavaş, “Halk sesini çıkarmaya başladı. Aritmetik olarak hükümet ‘Evet yapacak bir şey kalmadı. Bir güven tazeleyelim’ demedikleri sürece seçime de gidilemiyor maalesef. Gidilse yarın konuşulmaya başlar. Daha ortada hiçbir şey yokken insanları birbirine düşürmeye çalışmak, aleyhlerine konuşmak, karalamak bunlar iktidara yarar. Görülmüyor mu?” diye sitem etti.





YÜKSEL ARSLAN YANITI: TARZIM BU DEĞİL

Ankara Milletvekili Yüksel Arslan’ın, İBB Başkanı İmamoğlu’nu hedef aldığı düşünülen, “Tek derdi kendi kariyeri ve ona çizilen rotada yürümek olana, 'Proje Çocuk' denir, 'Mustafa Kemal'in Askeri' denmez" şeklindeki sosyal medya paylaşımı hakkında daha önce de tepki gösteren Mansur Yavaş, şunları söyledi:





“Benim tarzım değil bu. Onaylamam. Bana yakın hiçbir isim böyle konuşamaz. Bunu da söyledim. Hem de kendi partilimize… Bunu onaylamıyorum. Hiçbir belediye başkanına böyle davranılmamalı. Gündeme döneceğim. Ben bugüne kadar dört defa aday oldum ve televizyonlarda rakiplerim hakkında böyle karalayıcı cümle kurmadım. Duyamaz kimse. İki defa da seçildim ve oy vermeyenlere de hiçbir kötü sözüm yok. Onun sayesinde de yüzde 60 aldık. Oy vermeyenleri de ötekileştirirsek oy alamayız ki.”





'İSTİFA GİBİ BİR DÜŞÜNCEM YOK'

İstifa gibi bir düşüncesi olmadığını vurgulayan Mansur Yavaş, “Olur mu öyle şey! Hayır, hayır, hayır… Bize halk görev verdi, partimiz aday gösterdi, benim görevim Türkiye’ye örnek olacak en güzel çalışmaları yapmak. Bunlar ülkeyi iyi yönetir dedirtmek. Benim amacım bu. Ki onlar oy versinler. Ankara biliyorsunuz, Orta Anadolu’dan gelenlerin göç ettiği başkent. Bunun sonuçlarını gördük. Amasya, Kastamonu, Kütahya, Uşak her yer kazanıldı. Çorum çok az oyla gitti. Merkezde de üç olan ilçe sayımızı 16’ya çıkardık” diye konuştu.