Yavaş-Gökçek geriliminde yeni perde: 'Panik halindeler, sebebini yakında görecekler'

Ankapark'ta kamu zararı için hakkında soruşturma izni verildiğini iddialarına yönelik Nefes yazarı Aytunç Erkin'e konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ''Böyle bir şey yok. Bizim zaten oraya girme yetkimiz yoktu. Son günlerde panik halindeler. Paniğin sebebini de yakında görecekler, o kadarını söyleyeyim. Onlar biliyorlar başlarına gelecekleri'' dedi.





İktidara yakın yandaş Sabah gazetesinde, “Mansur Yavaş’a Ankapark’ta kamu zararı için soruşturma izni: 3 milyarlık zarar...” başlıklı bir haber yayımlandığını belirten Erkin, bunun üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni aradığını söyledi.





YAVAŞ: SEBEBİNİ YAKINDA GÖRECEKLER

Erkin, Yavaş'ın konuyla ilgili söylediklerini yazısında şöyle aktardı:





''Böyle bir şey yok. Daha önce ‘oradaki malzemeler çürüdü, kayboldu’ diye şikayet edildi. Müfettiş geldi nisan ayında. Araştırmalarını yaptı ve gitti. O günden bugüne kadar hiçbir şey olmadı. Olma ihtimali de yok. Bizim zaten oraya girme yetkimiz yoktu. Fakat bizim yaptığımız şikayet vardı Melih Gökçek hakkında. Danıştay’da 3’e 2, Gökçek hariç oradaki sorumluların yargılanması çıktı. Danıştay kararında diyor ki: ‘Her bir alım ihale incelenmesi gerekiyor.’ Buna rağmen savcılık takipsizlik verdi. Ben basın toplantısında bunu anlattım.”





“Bunun dışında bize intikal eden bir durum yok. Ama kendi kafalarına göre, ne düşünüyorlar bilmiyorum. Son günlerde panik halindeler. Paniğin sebebini de yakında görecekler, o kadarını söyleyeyim. Onlar biliyorlar başlarına gelecekleri. Ankapark’la ilgili sorumluluk Melih Gökçek’e aittir. Zaten Ankapark’ın işlerini yapan firma da (Binko İnşaat) Osman Gökçek’in evini yapıyor.'''