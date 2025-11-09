Samanyolu Haber /Gündem / Yavaş-Gökçek geriliminde yeni perde: 'Panik halindeler, sebebini yakında görecekler' /09 Kasım 2025 11:41

Yavaş-Gökçek geriliminde yeni perde: 'Panik halindeler, sebebini yakında görecekler'

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankapark ile ilgili "başsavcılığın soruşturma izni istediği" iddialarına yanıt verdi. "Bize intikal eden bir durum yok" diyen Yavaş, "Son günlerde panik halindeler. Paniğin sebebini de yakında görecekler, o kadarını söyleyeyim" ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

Ankapark'ta kamu zararı için hakkında soruşturma izni verildiğini iddialarına yönelik Nefes yazarı Aytunç Erkin'e konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ''Böyle bir şey yok. Bizim zaten oraya girme yetkimiz yoktu. Son günlerde panik halindeler. Paniğin sebebini de yakında görecekler, o kadarını söyleyeyim. Onlar biliyorlar başlarına gelecekleri'' dedi. 

İktidara yakın yandaş Sabah gazetesinde, “Mansur Yavaş’a Ankapark’ta kamu zararı için soruşturma izni: 3 milyarlık zarar...” başlıklı bir haber yayımlandığını belirten Erkin, bunun üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni aradığını söyledi.

YAVAŞ: SEBEBİNİ YAKINDA GÖRECEKLER
Erkin, Yavaş'ın konuyla ilgili söylediklerini yazısında şöyle aktardı:

''Böyle bir şey yok. Daha önce ‘oradaki malzemeler çürüdü, kayboldu’ diye şikayet edildi. Müfettiş geldi nisan ayında. Araştırmalarını yaptı ve gitti. O günden bugüne kadar hiçbir şey olmadı. Olma ihtimali de yok. Bizim zaten oraya girme yetkimiz yoktu. Fakat bizim yaptığımız şikayet vardı Melih Gökçek hakkında. Danıştay’da 3’e 2, Gökçek hariç oradaki sorumluların yargılanması çıktı. Danıştay kararında diyor ki: ‘Her bir alım ihale incelenmesi gerekiyor.’ Buna rağmen savcılık takipsizlik verdi. Ben basın toplantısında bunu anlattım.”

“Bunun dışında bize intikal eden bir durum yok. Ama kendi kafalarına göre, ne düşünüyorlar bilmiyorum. Son günlerde panik halindeler. Paniğin sebebini de yakında görecekler, o kadarını söyleyeyim. Onlar biliyorlar başlarına gelecekleri. Ankapark’la ilgili sorumluluk Melih Gökçek’e aittir. Zaten Ankapark’ın işlerini yapan firma da (Binko İnşaat) Osman Gökçek’in evini yapıyor.'''
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yavaş-Gökçek geriliminde yeni perde: 'Panik halindeler,... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:35:38