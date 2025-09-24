Yavaş: 'Gökçek ve ailesi hapse girmeden adaletten bahsedilemez'

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik dün düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alınmıştı. Belediyeden yapılan açıklamada, konuyla ilgili detaylı değerlendirmenin Başkan Mansur Yavaş tarafından yapılacağı kaydedilmişti. Yavaş, bugün basın toplantısı düzenleyerek iddialara yanıt vereceğini duyurdu.





Mansur Yavaş'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:





Defalarca daha önce açıklama yaptık. Olay ortaya çıkar çıkmaz teftiş kuruluna başvurduk. Tek tek incelendi. Bizim yaptığımız teftişte herhangi bir kamu zararı çıkmadı. Mülkiye müfettişlerimiz geldi, incelemeler yaptılar. Bilirkişi heyeti oluşturdular. Uzmanlık alanının bu olmadığını tespit ettim.





Bilirkişi heyeti de eski bilirkişinin yaptığı rapor üzerinden kamuoyuna açıklanan kamu zararını açıklıyor. Siz eğer kıyaslayacaksanız Mercedes aracı Mercedes'le kıyaslayın. Bu işlerle uğraşmamış birisinin bilirkişilik yapması mümkün değil.





Bu raporu neye göre çıkarttığını bilmiyoruz. Bu sahne 3-5 milyona kurulurdu. Sahneyi görüyorsunuz hepsi ayrı bir bedel. Ekranlar, projektörler falan. Daha ucuz olabilir miydi, olabilirdi. Konserde 146 kişi çalışmış, 15-20 gün çalışmış. Çok özellikli elemanlar var. Günlük 20 bin-100 bin lira arasında alanlar var. Konaklamaları var. Ekipmanların tamamı 20 tırla gelmiş. Biz adalet istiyoruz. Adalet nasıl tesis edilir. Benzer kuruluşlardan bunların rakamlarını alırsınız, yapılan işlerin dosyasından hangi işler yapılmış alırsınız. Bunu yapan firmaya sorduğunuz zaman, Ankara Büyükşehir daha pahalı yaptı dediği zaman onu yapanlar cezasını çeker. Ama aynı rakamlar ise kusura bakmayın lekelenmeme hakkı var. Onun için adalet istiyoruz.





Bilirkişilere verin, inceleyin, suçlu varsa cezasını çeksin diyoruz. Pahalı yapmışlarsa cezasını çekerler, yapmamışlarsa aklanırlar.





Sabaha karşı evlerinden apar topar alındılar. Kaç senedir belediyede çalışıyorlar. İfadeye çağırdınız da gelmediler mi? Artık bu usulün Türkiye'de ortadan kalkması lazım. Belediye başkanlarımıza da aynı muamele yapıldı. Yahşihan Belediye Başkanı dahil, çağırıp ifadesini alabileceğiniz insanları apar topar alma hakkınız yoktur. Çünkü lekelenmeme hakkı vardır. Delilleri ortaya koyacaksınız, varsa cezasını çekecek.





Bu olayla ilgili daha vahim olaylar var. Operasyon başlamadan önceki gece Ankara'nın en büyük trolü, Ankara'nın en büyük hırsızı kim çıkar deseniz ben çıkarım diyecek kişi tweet attı. Yok ben onu kastetmedim falan diyor.





Gökçek ve ailesinin tümü yargılanmadan ve hapse girmeden, yaptıklarının hesabı sorulmadan asla adaletten bahsedilemez.





Doğru duvar yıkılmaz. Ben 1999'dan beri kamu görevi yapıyorum. Benimle ilgili en ufak bir şey bulabilselerdi ellerinden geleni yapmazlar mıydı. Ben bir tane soruşturma geçirmedim. Dezenformasyon Merkezi her yere haber dağıtıp beni itibarsızlaştırmaya çalışıyor, oysa ben bu dosyada yokum. Ankara'nın tertemiz dürüst yönetilebileceğini göstermek için yönetime geldik. Çalmayacağız, çaldırmayacağız.





Gökçek dönemi dosyalarından ihaleye fesat, kamu zararı iddiasıyla 100'e yakın şikayetimiz oldu. 55 tanesinde bilirkişi raporu alınarak takipsizlik kararı verildi. 11 tanesinde bilirkişi raporu alınmadan takipsizlik kararı verildi. 11 tanesinde ise iddianame düzenlendi.





Yargılanacak, yargılandıktan sonra mahkeme cezayı kesinleştirdikten sonra biz o insanlara suçlu diyebileceğiz. Bu dosyalardan iki tanesi Melih Gökçek'in tarafı olduğu dosyalar. Bazılarına hiçbir işlem yapılmadı. Peki, bu niye böyle oldu?





Ankara'da tam 4 bin tane bilirkişi var. Fakat her nasılsa bizim yaptığımız tüm şikayetler aynı bilirkişilere gitti. En son kamu zararı çıkaran bilirkişi de bunlardan bir tanesi. Onları aklayanla bizi suçlayan aynı şahıs.











