Yavaş, Gökçek'in ciplerini sattı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla görevinden istifa eden eski Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanı Melih Gökçek döneminde alınan üç arazi tipi araç (cip), Ankara Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Başkanlığı’nca satışa çıkarılmıştı.







İhale, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki encümen toplantı salonunda gerçekleşti. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin canlı yayınladığı ihalede, araçlarla ilgili ihaleye giren tek katılımcı olan Mustafa Aşkun, “Araçlar aşırı hor kullanılmış. Komple boyanması gerekiyor” dedi.





Cumhuriyet'in aktardığına göre, Aşkun, ciplerden bir tanesini 550 bin TL’ye satın alırken, diğer iki araç satılamadı. Satılamayan iki araç için ise, 15 Kasım’da tekrar ihaleye çıkılacak.





Yavaş’ın göreve başlamasının ardından Gökçek’e tahsis edilen biri zırhlı dört cipin ikisi Gökçek tarafından iade edilmiş, birisinin de garajda bulunduğu tespit edilmişti.





Yavaş tarafından Gökçek’ten alınanan araçlar, satışa çıkmadan önce dar gelirli ailelere düğün arabası olarak tahsis edilmişti. Edinilen bilgiye göre, satışa çıkan üç cipin yanı sıra bir zırhlı cip hâlâ Gökçek’te bulunuyor.