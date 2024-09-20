Yavaş iddialara cevap verdi: CHP'den ayrılıyor mu?

4-6 Eylül tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen CHP'nin Tüzük Kurultayı'nda konuşma yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuşma yapacağına dair kendisine son 1 saat kala haber verildiğini belirterek "Ben de Ekrem Başkan gibi Türkiye'nin meselelerine değinmek isterdim ama bir saat önce telefonla 'Siz de konuşsun' denildi. 14 belediye başkanından ikisini konuşturması ile aylardır sürdürülen fitne ortamına katkı sağlamış olduk" dedi.







Milliyet Yazarı Zafer Şahin, olayın ardından bir kulis haber kaleme aldı. Şahin, Yavaş'ın CHP'den ayrılarak 2028 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olacağının Ankara kulislerinde konuşulduğu iddiasında bulundu. Yeniçağ gazetesi ise Zafer Şahin'in iddialarını "Ankara kulisleri kaynıyor, CHP’den ses yok! Mansur Yavaş kafasına koydu yıl sonunda" başlığıyla haberleştirdi.





Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hakkında çıkan spekülasyonlarla ilgili olarak Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'a konuştu.





'BİRÇOK ASILSIZ İDDİANIN KONUSU OLUYORUM'

Yavaş şu ifadeleri kullandı:





Son dönemde kulis bilgisi adı altında sürekli mesnetsiz haber, köşe yazısı ve yorumlara konu olduğumuzu görüyorum. ‘Yavaş partisinden ayrılacak. Başka partiden aday olacak. Farklı siyasi partilerle görüşüyor’ şeklinde birçok asılsız iddianın konusu oluyorum.





'KİRLİ SİYASETE ALET OLMAYACAĞIM'



Fakat, gerçeklerin oralarda yazanlar ve anlatılanlarla yakından uzaktan bir ilgisi yok. Adaylık konusu başta olmak üzere şu an tartışılan tüm konular zamanı geldiğinde oturulur konuşulur. Ancak; bu asılsız iddiaların aynı şahıslar tarafından kulis bilgisi adı altında sürekli gündeme getirilmesinde artık kötü niyet arıyorum. Kirli siyasete alet olmayacağım.