Yavaş, İmamoğlu'nu ziyaret etti: 'Morali gayet iyi, selamları var'

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek için Silivri Cezaevi'ne geldi. Yavaş, İmamoğlu'nun yanı sıra Resul Emrah Şahan, Mehmet Murat Çalık, Mahir Polat, Rıza Akpolat, Ahmet Özer, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Ümit Özdağ'ı da ziyaret etti.





"100'E YAKIN DOSYA VERDİM, GÖKÇEK İFADEYE DAHİ ÇAĞIRILMADI"





Yavaş, ziyaretleri sonrası şu açıklamalarda bulundu:





Morali gayet iyi. Kendisi suçsuz olduğuna inanıyor. Biz de bu soruşturmadan aklanarak çıkacağına inanıyoruz. Herkese selamları var. Hukuğa olan güvenin gittikçe zayıfladığı bir ülkede anki belediye meclisi burada toplanıyor gibi olmuş. Bütün belediye başkanları burada. CHP'li belediyelere çok yoğun bir saldırı var. Hiçbirimiz yargılanmaktan kaçmak gibi bir düşünce içerisinde değiliz. Elbette yargılanalım, suçu olan cezasını da çeksin. Ancak, yapılan uygulamalar eşit bir şekilde herkese karşı uygulanması gerekiyor. Masumiyet ilkesi, lekelenme hakkı ihlal edliliyor. Soruşturmaların gizli olması gerekirken daha odadan çıkar çıkmaz bütün Türkiye'ye yayılıyor. O yetmiyor, bazı yorumcular önümüzdeki günlerde neler olacağını anlatıyor. Bu hukukun siyasallaştığını gösteriyor. Ankara'da 100'e yakın dosya verdim Melih Gökçek ifadeye dahi çağırılmadı. Ümit Özdağ hakkında henüz iddianame dahi yok. Dolayısıyla ülkemizde hukuksuzluk hüküm sürüyor.