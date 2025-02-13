Yavaş kritik toplantıda 'Böyle giderse aday olurum' dedi mi? Özel ilk kez açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel başkanlık döneminde ilk kez DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. İki genel başkan, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Liderler, şu anda ülkedeki adaletsizlik ortamı ve yargının baskı aracı haline gelmesine tepki göstererek, bu konudaki duruşlarının benzer olduğunu vurguladı.





Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Bu saatten sonra aday olup olmamak sadece benim kararım olamaz. Toplum bu işi satın aldı. Anketler böyle çıkmaya devam ederse aday olacağımı bilin" dediği iddiasına Özgür Özel'den yanıt geldi.





MANSUR YAVAŞ'IN 'ADAY OLURUM' DEDİĞİ İDDİASI

Özel, partisinin adaylık tartışmaları ve Mansur Yavaş'ın "Anketler böyle giderse aday olurum" dediği iddiasıyla ilgili "Mansur başkanımızın adaylık ve anketlerle ilgili ifadelerini duydum ama pazar akşamı değil, pazartesi sabahı bir Ankara temsilcisinin canlı yayındaki ifadelerinden duydum. Pazar akşamı konuşulanlarla ilgili benim söyleyeceğim, hem İmamoğlu'nun hem Yavaş'ın erken seçimin şart olduğu ve temel hedefin CHP'yi iktidar yapmak olduğu fikridir. İkisi de sorumluluksa sorumluluk görevse görev diye her türlü destek vereceğini söylemiştir" diye konuştu.



