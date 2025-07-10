Samanyolu Haber /Gündem / Yavaş sert çıktı: 'Bunun adı tasarlayarak cinayettir!' /10 Temmuz 2025 11:56

Yavaş sert çıktı: 'Bunun adı tasarlayarak cinayettir!'

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sağlık sorunları yaşamasına rağmen cezaevinde tutulan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın serbest bırakılması çağrısını yineledi. Yavaş, "Öldükten sonra tutuklu yargılayamazsınız. Geri de getiremezsiniz. Onu hemen bırakın. Murat Çalık ölürse, bunun adı cinayettir. Tasarlayarak cinayettir. Bir an evvel tahliye etsinler" dedi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, partisinin genel merkezinde Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Murat Çalık öldükten sonra yargılanamaz. Bunu ilgililere hatırlatmak istiyorum. Bu kadar ağır hasta birisi, bu şekilde tutuklu tutulamaz. Bunu herkesin bilmesi lazım. Öldükten sonra tutuklu yargılayamazsınız. Geri de getiremezsiniz. Onu hemen bırakın. Diğerlerini de tutuksuz şekilde yargılayın. Adam öldürmedi Murat Çalık. Milyara yakın dolandırıcılık yapanların hepsi dışarıda. Biz arkadaşlarımızın suçsuz olduğuna inanıyoruz. Murat Çalık ölürse, bunun adı cinayettir. Tasarlayarak cinayettir. Bir an evvel tahliye etsinler."
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