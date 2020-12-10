Yavaş’tan kritik Ankara ve İstanbul açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 254 adet sıkıştırılmış doğalgazlı (CNG) otobüs alımı ve CNG Dolum İstasyonu kurulumu için gereken krediye Hazine ve Maliye Bakanlığı onayının ardından ilk adımı attı.







Avrupa ve İmar Kalkınma Bankası'nın kentsel sürdürülebilirlik programı kapsamında 57,1 milyon euroluk kredi kullanımı için sanal ortamda Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, EBRD Türkiye Genel Müdürü Arvid Tuerkner ve Sürdürülebilir Altyapı Grubu Genel Müdürü Nantida Parshad arasında mutabakat anlaşması imzalandı. Ankara bu anlaşmayla dünyada Yeşil Şehirler listesinde 44. üye oldu.





“ARALIK AYI NEREDEYSE BİTECEK YAĞIŞ YOK”





EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, Dış İlişkiler Daire Başkanı Ramazan Kabasakal'ın yer aldığı toplantıda konuşan Yavaş, şu değerlendirmelerde bulundu:





*Çok mutluyuz. Bu iş birliği için çok teşekkür ediyorum. Malum artık dünyadaki küresel iklim krizi ülkemizde de kentimizde de artmaya başladı… Ankara'da, İstanbul'da barajlarda henüz su sıkıntısı yaşanmıyor ama yaşanacak seviyeye geldi.





*Aralık ayı neredeyse bitecek yağış yok. Bunun yanında bizim daha önceki yönetimin öncelikleri açısından maalesef altyapı konusunda çok eksiğimiz var. Bunların hepsinde hem verimlilik hem de insan sağlığı ve hayatını önceleyen yatırımlar yapmak için gayret ediyoruz.





*Bu konuda da sizlerden gelen destekten çok memnunuz. Önümüzde bir yandan hazırladığımız metro projemiz var. Şu anda projesi hazırlanıyor. Yapıldıktan sonra metroyla başlayıp başka projelerle devam eden iş birliklerini inşallah tekrar görüşeceğiz.





HAVA KİRLİLİĞİNİ ÖNLEYECEK OTOBÜSLER HİZMET VERECEK





20 yaşındaki mevcut otobüslerin çevreyi kirlettiği Ankara'da EGO Genel Müdürlüğü tarafından 2013 yılından sonra ilk kez alınacak 254 adet doğalgazlı otobüsler sayesinde sera gazı emisyonlarının azaltılarak hava kirliliğinin de önüne geçilmesi amaçlanıyor.





EBRD kredisi kullanılarak iklim değişikliğiyle mücadele programı kapsamında Ankara'nın Yeşil Şehirler programında yer alan listede 44. üye olması da böylece sağlanmış oldu.