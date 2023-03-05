Yavaş ve İmamoğlu, Meral Akşener ile görüşecek mi?

CHP Genel Merkezi’nden dün yapılan yazılı açıklamada, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İmamoğlu ve Yavaş’ın Akşener’i İYİ Parti Genel Merkezi dışında ziyaret etme talebine olumlu yaklaştığı” belirtildi.







Açıklamada, “Görüşmede ‘iradelerinin Sayın Genel Başkanımıza bağlı olduğunu, aday olarak da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu görmek istediklerini’ iletecekler ve ittifakın devam etmesini talep edecekler” ifadelerine yer verildi.





ZORLU: BÖYLE TALEP YOK



Ancak İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada, “Ne bizim böyle bir talebimiz olmuştur ne de kıymetli belediye başkanlarının bizden böyle bir talebi olmuştur. Şu anda kamuoyunda dolaşan bu bilgilerin ve haberlerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.





Görüşmeye ilişkin bilginin CHP’nin dün yapılan olağanüstü MYK toplantısında da gündeme geldiği öğrenildi.





Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, kurmaylarına “CHP’li başkanlar Yavaş ve İmamoğlu’nun Akşener’i ziyaret etmek isteklerini kendisine aktardığını” anlattı. Kılıçdaroğlu, “Kendisinin de bu durumu olumlu karşıladığını” söyledi.