Samanyolu Haber /Gündem / Yavaş'a sahte senet suçlaması yapan kişi 'çocuk istismarı'ndan ceza aldı /26 Kasım 2019 13:54

Yavaş'a sahte senet suçlaması yapan kişi 'çocuk istismarı'ndan ceza aldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile 600 bin liralık senedin tahsili konusunda davalık olan iş insanı Necmettin Kesgin, 'Çocuklara ilişkin müstehcen görüntü bulundurmak' suçundan 3 yıl hapis ve 1000 gün adli para cezasına çarptırıldı.

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Necmettin Kesgin hakkında 2017'de açılan davanın karar duruşması Ankara 22. Asliye Ceza Mahkemes'nde görüldü.

Duruşmaya şikayetçi Seda Daştan'ın avukatı Bülent Yücetürk ve sanık Kesgin'in avukatı Özgür Ilgaz katıldı.  

Daştan'ın avukatı Yücetürk, dosyaya giren bilirkişi raporunda eksiklikler bulunduğunu, tekrar bilirkişi raporu alınmasını ve iddia edilen görüntülerin yer aldığı bilgisayarın imajının bir kopyasının kendilerine verilmesini talep etti.

Kesgin'in avukatı Ilgaz da, tekrar bilirkişi raporu talebinin duruşmayı uzatmaya yönelik adımlar olduğunu, Daştan'ın, görüntülerin yer aldığı bilgisayarı teslim ettiği Avukat Haluk Bayram ile Bayram'ın savcılık yerine bilgisayarı verdiği Mansur Yavaş'ın tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, duruşmanın geldiği aşamayı göz önünde bulundurarak her iki tarafın da taleplerini reddetti. Kesgin'e, 'Çocuklara ilişkin müstehcen görüntü bulundurmak' suçundan 3 yıl hapis ve 1000 gün adli para cezası verdi.  

YAVAŞ ''BU ÇOCUK İSTİSMARCISINI KURTARMAYA MI ÇALIŞIYORSUNUZ?'' DEMİŞTİ

Kesgin, 31 Mart'taki yerel seçim öncesi Mansur Yavaş'ı avukatlığı döneminde 600 bin dolarlık sahte bir senedi kullanarak mükerrer tahsilat yapmakla suçlamıştı.
Mansur Yavaş ise o dönem kendisine yöneltilen suçlamalara yanıt vererek "Yargıtay'ın hakkımda onayladığı herhangi bir ceza kararı yoktur, seçim uğruna bir sahteciye bu imkanı vermek utanç vesikasıdır. Bu çocuk istismarcısını kurtarmaya mı çalışıyorsunuz?" ifadesini kullanmıştı.
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