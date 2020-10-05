Samanyolu Haber /Gündem / Yavaş'ı tehdit eden vekilin kıyafetleri olay oldu /05 Ekim 2020 10:22

Yavaş'ı tehdit eden vekilin kıyafetleri olay oldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a "Ezer geçeriz, bunu böyle bil" tehdidinde bulunan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, twitter paylaşımında üstündeki 12 bin liralık Prada eşofman ve 7 bin liralık gözlükle sosyal medyada gündem oldu.

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Ankara’da eski bakan Zeki Ergezen'in cenazesine katılmak üzere camiye gelen MHP İdare Amiri ve Milletvekili Erkan Haberal’ın şoförü, araçla bahçeye girmenin yasak olduğunu belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi personeline çarptı. Haberal "Maksatlı, kötü niyetli ve provakatif ANFA görevlisi olayın yegane sorumlusudur" diyerek, hastanede tedaviye alınan özel güvenlik görevlisini suçladı.

Tepkilere neden olaya MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da sosyal medya üzerinden dahil oldu.

Duvar'ın haberine göre Ersoy, “Kıymetli İdare Amirimiz Erkan Haberal’a yapılan hadsizliğe karşı özür dilemesi gereken makam Mansur Yavaş sensin..! Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz bunu da böyle bil..!” diyerek hem Yavaş'ı tehditte bulundu hem de özel güvenlik görevlisine otomobille çarpılmasını savunmuş oldu.

Baki Ersoy, dün ise Twitter hesabından aracı içinde çekilmiş fotoğrafıyla "Her sabah iki seçeneğiniz var. Ya hayallerinizle birlikte uyumaya devam edeceksiniz. Ya da uyanıp hayallerinizi kovalayacaksınız. Hayırlı Pazarlar" paylaşımını yaptı.

?Mansur Yavaş'la ilgili sözleri nedeniyle tepki çeken Baki Ersoy, paylaştığı fotoğrafında üzerindeki 12 bin liralık Prada eşofman ve 7 bin liralık Zilli gözlük nedeniyle de sosyal medyada gündem oldu. 

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