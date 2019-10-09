Samanyolu Haber /Gündem / Yavaş'ın işten attığı şarlatanı Cumhuriyet Gazetesi de referans almış /09 Ekim 2019 10:09

Yavaş'ın işten attığı şarlatanı Cumhuriyet Gazetesi de referans almış

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde işe gelmediği halde 10 bin lira maaşla çalıştırılan ve kendisini 'F... uzmanı' olarak tanıtan Çetin Acar'ı Cumhuriyet Gazetesi'nin de referans olarak kabul ettiği ortaya çıktı.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın işe gelmeyen ve üstüne üstlük kendisine ‘F... uzmanı’ diye kartvizit bastırıp mahkemelere yalancı şahitlik yapan bankamatik memuru şarlatan Çetin Acar’ı Cumhuriyet gazetesinin referans olarak kabul ettiği arşivlerde görülüyor.

KONU CEMAAT OLUNCA YALANCI ŞAHİT CUMHURİYET’İN REFERANSI OLUYOR

Cumhuriyet gazetesi İHA’yı da kaynak göstererek 11 Ocak 2017’de yayımladığı haberde Gülen Cemaati ile ilgili çatı davası kapsamında tanık olarak dinlenen ‘uzman’ Çetin Acar’ın, 15 Temmuz darbe girişiminde rol oynayan 80 civarında generalin “kaset şantajıyla” darbe girişimine karıştığı iddiasında bulunarak “F...’cüler 3 bin kişilik fuhuş ordusu kurmuş. Ben bunu duyduğumda ölesim geldi” sözlerine yer veriyor.

Prof. Dr. Haluk Savaş’sa sosyal medyada hesabından paylaştığı haber linkine yorum yaparak “Bakın Ankara Belediyesi’nden yatarak 270 milyar maaş alan “kart sahibi F.. uzmanı” Çetin Acar neler yumurtlamış. Cumhuriyet gibi prestijli bir gazete de bu habere itibar etmiş!”: F...’cüler 3 bin kişilik fuhuş ordusu kurmuş”. diye yazdı

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