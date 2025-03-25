Samanyolu Haber /Gündem / Yavaş'tan belediye başkanlığını bırakma sinyali /25 Mart 2025 13:38

Yavaş'tan belediye başkanlığını bırakma sinyali

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, görev süresiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yavaş “Bu benim son dönemim” dedi.

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Odatv'de yer alan habere göre, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Polatlı’da düzenlenen iftar programına katıldı. Yavaş, burada yaptığı konuşmada ikinci dönemin sonunda görevini bırakmayı düşündüğünü ifade etti.

Mansur Yavaş, bu döneminin son dönemi olduğunu söyleyerek “Bu benim son dönemim. İnşallah Ankara’da ve Polatlı’mızda güzel hizmetler yaparak ikinci dönemin sonunda görevi bırakmayı düşünüyoruz. Buraya vedalaşmaya, helalleşmeye geleceğiz yine inşallah” diye konuştu.

İftar programından sonra, Yavaş’a konserlerle ilgili açılan soruşturma soruldu. Yavaş bu soruya yanıt vermedi.
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